Bestemsu Özdemir: Arabam çok eski

Ben kimseyle küsmem Hülya Avşar, önceki akşam Kerem Alışık ile birlikte Etiler’deki Da Mario’daydı. Çıkışta soruları yanıtlayan Avşar, bir müzikal hazırlığında olduklarını söyledi.



Hülya Avşar, Gülben Ergen ile yaşadıkları gerginlikle ilgili de konuştu. Bir programda “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı” şeklindeki soruya Avşar, “Verdiğiniz o isim demode” diye yanıt vermişti. Ergen de konuyla ilgili sosyal medyada “Bana sallamak bir demode olamadı gitti” karşılığını vermişti. Avşar, dün akşam “Aranızda bir küslük var mı” sorusu üzerine “Ben hayatımda hiç kimseyle küsmem” dedi. (Sayit DURMAZ)