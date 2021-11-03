Bestemsu Özdemir: Arabam çok eski

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Boyaları kalkıyor ve dökülüyor'
Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Toyota marka cipini City’s AVM’nin valesine teslim eden oyuncu, aracından inerek bir mağazaya girdi. Dönüşte muhabirlerin “Arabanızda çok hasar var. Ufak kazalar mı yaşıyorsunuz?” sorusuna Özdemir, “Hayır, arabam çok eski, o yüzden boyaları kalkıyor ve dökülüyor” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)
2
Gergin Hande
Dün New York’tan İstanbul’a dönen Hande Erçel’i sevgilisi Kerem Bürsin havaalanında karşıladı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Erçel, muhabirlere “Sizi her seferinde burada görmek tuhaf kaçıyor artık” diyerek aracın kapısını kapattı.Ünlü çift bir süre aracın içinde hararetli bir şekilde konuştu. Sevgilisini sakinleştirmeye çalışan Bürsin, basın mensuplarına ise “Çekmeyin lütfen, çok sağ olun” dedi. Çift ardından hızla uzaklaştı.
3
150 bin liralık hediye
Derya Uluğ, önceki gece Yeniköy’de bir mekanda sevgilisi Asil Gök için sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Soruları yanıtlayan çiftten Uluğ, sevgilisine 150 bin TL değerinde saat aldığı haberlerine açıklık getirdi:“Asil ile yıllardır beraberiz. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Asil benim kariyerim için de çok çalışıp çaba gösterdi. Aslında bu kadar emeğin, çabanın değeri milyonluk saatle bile ölçülemez.”Şarkıcı, parmağında takılı olan tektaş yüzük sorulunca ise “Bunlar ısınma turları” diyerek güldü. (Sayit DURMAZ)
4
Ben kimseyle küsmem
Hülya Avşar, önceki akşam Kerem Alışık ile birlikte Etiler’deki Da Mario’daydı. Çıkışta soruları yanıtlayan Avşar, bir müzikal hazırlığında olduklarını söyledi.
Hülya Avşar, Gülben Ergen ile yaşadıkları gerginlikle ilgili de konuştu. Bir programda “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı” şeklindeki soruya Avşar, “Verdiğiniz o isim demode” diye yanıt vermişti. Ergen de konuyla ilgili sosyal medyada “Bana sallamak bir demode olamadı gitti” karşılığını vermişti. Avşar, dün akşam “Aranızda bir küslük var mı” sorusu üzerine “Ben hayatımda hiç kimseyle küsmem” dedi. (Sayit DURMAZ)
5
Yeni imaj
Beren Saat, yeni imajıyla tartışma yarattı. Ön dişleri aralık olan oyuncu, dişlerini lamine kaplattı, saçlarını da boyatıp perma yaptırdı. Saat’in yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bir grup oyuncuya bu imajını çok yakıştırırken, diğer bir grup ise “eski hali daha iyiydi” şeklinde yorumlar yaptı.
6
Dünya cadı kazanı
Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı’nı kutlamak için kostüme gerek olmadığını söyledi. Magazin dünyasının ünlü isimleri Cadılar Bayramı kutlamalarından fotoğraflar paylaşırken, Aleyna Tilki bayram kutlamalarına gönderme yaptı. Londra’da kaldığı otel odasında poz veren şarkıcı, karesini “Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz. Kostüme bazen gerek yok. Kazan bizi eritiyor” notuyla yayınladı.
7
‘Yeni Tarkan’ yakıştırması güldürdü
Edis, önceki akşam Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosundan çıkarken görüntülendi. İngiliz vokal koçu Joshua Alamu ile İngilizce albümü için çalışan popçu, “Tarkan da içeride, acaba sürpriz bir proje mi geliyor?” sorusuna “Yok hayır, ayrı stüdyolarda çalışıyoruz” yanıtını verdi. “Yeni Tarkan, Edis olacak” haberleri hatırlatılınca gülümseyen şarkıcı, Zeynep Bastık’la eleştirilen samimi dansı ile ilgili ise “İyi akşamlar” diyerek röportajı sonlandırdı.
8
Çekimler tamamlandı
İstiklâl Marşı’nın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını konu alan “Âkif” adlı dizinin çekimleri tamamlandı. 13 bölüm olarak tasarlanan dizi, TRT’nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanacak. Çekimlerinin İzmit Seka Platosu’nda yapıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Dizide Mehmet Âkif Ersoy rolünü Fikret Kuşkan canlandırıyor. Âkif’in eşi İsmet Hanım’ı Özge Borak, o dönem İngiliz istihbaratı adına gizli faaliyetler yürüten Robert Frew’i ise Ertan Saban oynuyor.