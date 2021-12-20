BES'te devlet katkısı yüzde kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

BES'İN AMAÇLARI NELERDİR?

BES’in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir;



Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,



Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,



İstihdamı arttırmak,



Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.



4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumunda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.



Ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödenmektedir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt Asgari Ücret tutarının %25’ini geçemez.



