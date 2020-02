Best Model tacını babası için kazandı

"TAZE BEST MODEL OLARAK, KENDİMİ KANITLIYORUM"



Aygan, yarışmanın ardından defileden defileye koştuğunu anlattı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen moda etkinliklerinde podyuma çıkan Aygan, "Best Model tacı, mankenler kraliçesinin belirlendiği bir yarışma. Bu nedenle profesyonel mankenlerin arasında jürinin yüksek oyuyla ikinci seçilmek gurur verici. Profesyonel mankenlik yaşantıma devam ediyorum. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen moda etkinliklerinde podyuma çıkıyorum. 5 aylık bir Best Model olarak, tacımın farkını işimde hissetmeye başladım. Podyumda, Best Model olarak yürümek gurur veriyor" diye konuştu.