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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 13:31,

Beşinci çocuğa hazırlık mı? 

Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez yeni bir bebeğe mi hazırlanıyor?

Backgrid UK, Instagram

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1ARKADAŞLARLA YEMEK
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ARKADAŞLARLA YEMEK

Bir süredir İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapan Ronaldo ile sevgilisi Rodriguez, önceki akşamı da arkadaşlarıyla birlikte geçirdi.

2KOL KOLA GİTTİLER
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KOL KOLA GİTTİLER

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, ünlü bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Çift, restorana kol kola gitti.

3GÖRÜNTÜSÜ MERAK UYANDIRDI
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GÖRÜNTÜSÜ MERAK UYANDIRDI

Turkuvaz rengi saten bir elbise giyen Rodriguez'in görüntüsü ise akıllara çiftin yeni bir bebekleri mi olacağı sorusunu getirdi.

4KUMAŞIN DEZAVANTAJI MI
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KUMAŞIN DEZAVANTAJI MI?

Rodriguez'in kenarları büzgülü elbisesinin ön kısmında karnının belirgin şekilde şişkin göründüğü dikkat çekti. Fakat bunun elbisenin modelinden mi, yoksa kumaş üzerindeki ışık oyunlarından mı kaynaklandığı soru işareti olarak kaldı.

5İLGİNÇ MODEL
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İLGİNÇ MODEL

Rodriguez'in görüntüsünün kumaşın dezavantajından ya da modelinden kaynaklanmış olabileceği de sosyal medyadaki platformlarda konuşuldu.

6MOR BİKİNİ
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MOR BİKİNİ

26 yaşındaki Rodriguez'in Instagram sayfasında paylaştığı pozları olay oldu. Genç model o paylaşımlarda ise hamile gibi görünmüyordu.

7KEYFİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
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KEYFİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Lüks yatla denize açılan çift, bir yandan dinleniyor, bir yandan da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Georgina Rodriguez, yatta çektiği mor bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Bu poza hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

8BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Dansçı ve model olan Rodriguez'in Instagram sayfasında 19.7 milyon takipçisi bulunuyor. Georgina Rodriguez'in bu iki pozunu 11 saat içinde 2.1 milyon takipçisi beğendi. Mor bikinili pozlar bu süre içinde 5 bin 700 tane takipçiden de yorum aldı.

9TATİL PAYLAŞIMLARI
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TATİL PAYLAŞIMLARI

Futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, İtalya'nın Portofino kentinde çıktıkları tatili sürdürüyor. Dört çocuklu aile, sık sık da kiraladıkları lüks yatla denize açılıyor.

10TANITIM YÜZÜ OLDU
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TANITIM YÜZÜ OLDU

Kısa bir süre önce bir giyim firmasıyla anlaşma imzalayan ve markanın sosyal medyadaki tanıtım yüzü olan Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in tatil paylaşımlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.

11HAKUNA MATATA
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"HAKUNA MATATA"

Arjantinli model Rodriguez, lüks yatın güvertesinde çekilen bir pozunu "Hakuna Matata" (Sorun yok, hiç üzülme) notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşıma da çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

12DÖRT ÇOCUĞUN DA ANNESİ
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DÖRT ÇOCUĞUN DA ANNESİ

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in dört çocuklarıyla mutlu bir hayatları var. Ronaldo'nun en büyük oğlunun yanı sıra taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikizlerine de Rodriguez annelik yapıyor.

13BİR BİYOLOJİK ÇOCUĞU VAR
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BİR BİYOLOJİK ÇOCUĞU VAR

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in bir de biyolojik kız çocukları bulunuyor. Çift, bir süre önce nişanlandığını açıklamıştı.

14MADRİDDE TANIŞTILAR
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MADRİD'DE TANIŞTILAR

2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.

15İLK GÖRÜŞTE AŞK
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İLK GÖRÜŞTE AŞK

Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.

16MUTLU HAYAT
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MUTLU HAYAT

Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

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