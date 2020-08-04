Beşinci çocuğa hazırlık mı? 

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI Dansçı ve model olan Rodriguez'in Instagram sayfasında 19.7 milyon takipçisi bulunuyor. Georgina Rodriguez'in bu iki pozunu 11 saat içinde 2.1 milyon takipçisi beğendi. Mor bikinili pozlar bu süre içinde 5 bin 700 tane takipçiden de yorum aldı.