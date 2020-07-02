Beşiktaş'ta top koşturuyordu: Karısına deniz şakası

Sezonun yorgunluğunu atmak için İtalya'daki Ponte Cervo'yu tercih etti Boetang. Tatil için de İtalya'daki Ponte Cervo'yu tercih etti.Karısı Melissa Satta ve oğlu Maddox ile birlikte çıktığı mavi yolculukta görüntülendi Boetang.Çiftin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Boetang, lüks yatta çıktıkları mavi tur boyunca karısı Melissa Satta ile durmadan şakalaştı.Bir ara lüks yata ait teknenin güvertesinde oturan karısı Satta'lı denize doğru itti. Genç kadın denize atladıktan sonra 33 yaşındaki Kevin Prince Boetang da kendini serin sulara bıraktı.Çift, denizde uzun süre yüzdükten sonra tekrar yatın güvertesine döndüler. İlk işleri de oğulları Maddox'u bir havluya sarıp kurulamak oldu.Kevin Prince Boetang, bir süredir Beşiktaş takımında top koşturuyordu. Son dönemde ise transferi söz konusu oldu. Ama bu konu henüz bir netlik kazanmadı.Boetang, koronavirüs pandemisi sırasında takımından izin olarak İtalay'da yaşayan karısı Satta ve oğlunun yanına gitmişti.Çift, koronavirüs önlemleri gevşetilince de ilk iş olarak tatile çıktı.Boetang'ın karısı Melissa Satta, İtalya'nın tanınmış sunucularından biri. Geçmişte modellik de yaptı 34 yaşındaki Satta.Kevin Prince Boetang ile Melissa Satta, 2016 yılında evlendi.