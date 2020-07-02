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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 13:20,

Beşiktaş'ta top koşturuyordu: Karısına deniz şakası

Bu sezon Beşiktaş takımında top koşturan Kevin Prince Boateng, ailesiyle birlikte tatile çıktı.

Fotoğraf: Mega

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1YORGUNLUK ATTILAR
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YORGUNLUK ATTILAR

Sezonun yorgunluğunu atmak için İtalya'daki Ponte Cervo'yu tercih etti Boetang. Tatil için de İtalya'daki Ponte Cervo'yu tercih etti.

2LÜKS YATLA MAVİ YOLCULUK
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LÜKS YATLA MAVİ YOLCULUK

Karısı Melissa Satta ve oğlu Maddox ile birlikte çıktığı mavi yolculukta görüntülendi Boetang.

3KEYFİNİ ÇIKARDILAR
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KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Çiftin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Boetang, lüks yatta çıktıkları mavi tur boyunca karısı Melissa Satta ile durmadan şakalaştı.

4ŞAKA YAPTI
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ŞAKA YAPTI

Bir ara lüks yata ait teknenin güvertesinde oturan karısı Satta'lı denize doğru itti. Genç kadın denize atladıktan sonra 33 yaşındaki Kevin Prince Boetang da kendini serin sulara bıraktı.

5SONRA KENDİSİ DE ATLADI
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SONRA KENDİSİ DE ATLADI

Çift, denizde uzun süre yüzdükten sonra tekrar yatın güvertesine döndüler. İlk işleri de oğulları Maddox'u bir havluya sarıp kurulamak oldu.

6TRANSFER NETLİK KAZANMADI
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TRANSFER NETLİK KAZANMADI

Kevin Prince Boetang, bir süredir Beşiktaş takımında top koşturuyordu. Son dönemde ise transferi söz konusu oldu. Ama bu konu henüz bir netlik kazanmadı.

7AİLESİNİN YANINA GİTTİ
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AİLESİNİN YANINA GİTTİ

Boetang, koronavirüs pandemisi sırasında takımından izin olarak İtalay'da yaşayan karısı Satta ve oğlunun yanına gitmişti.

8ÖNLEMLER GEVŞEYİNCE SOLUĞU TATİLDE ALDILAR
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ÖNLEMLER GEVŞEYİNCE SOLUĞU TATİLDE ALDILAR

Çift, koronavirüs önlemleri gevşetilince de ilk iş olarak tatile çıktı.

9ÜNLÜ SUNUCU
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ÜNLÜ SUNUCU

Boetang'ın karısı Melissa Satta, İtalya'nın tanınmış sunucularından biri. Geçmişte modellik de yaptı 34 yaşındaki Satta.

102016DA EVLENDİLER
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2016'DA EVLENDİLER

Kevin Prince Boetang ile Melissa Satta, 2016 yılında evlendi.

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