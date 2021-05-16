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Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 - 12:36 | 

Beşiktaşlı ünlü isimlerin şampiyonluk sevinci

Türkiye Süper Lig'de 2020-2021 yılının şampiyonu Beşiktaş oldu. Son haftaya kadar büyük çekişmeye sahne olan Süper Lig'de dün akşam şampiyonluk heyecanı yaşandı. Galatasaray ile aynı puana sahip Beşiktaş averajla şampiyonluğa uzandı.

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Büyük heyecanın yaşandığı gecede ünlü isimler takımlarının kupa sevincine ortak oldu. İşte Beşiktaşlı ünlüler ve paylaşımları...

2AYNUR AYDIN

AYNUR AYDIN

Biz şampiyon olduk!

3HAKAN ALTUN

HAKAN ALTUN

Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur. Biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı.

4ARAS BULUT İYNEMLİ

ARAS BULUT İYNEMLİ

Aklımız, kalbimiz, ruhumuz sizinle

5BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Bir tebriğinizi alırım.

6DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

Kalbimi sıkıştıran BeşiktAşk.

7GÖKHAN TEPE

GÖKHAN TEPE

Oğlum... İlk şampiyonluğun... Hayat gibi Beşiktaş... Son ana kadar pes etme... Bu şampiyonluğu unutma...

8HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR

Şampiyon Beşiktaş! Şampiyon belli ikinci kim

9SERKAN ÇAYOĞLU

SERKAN ÇAYOĞLU

Şampiyon...

10YILMAZ ERDOĞAN

YILMAZ ERDOĞAN

Şampiyon.

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