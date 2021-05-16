Beşiktaşlı ünlü isimlerin şampiyonluk sevinci

Türkiye Süper Lig'de 2020-2021 yılının şampiyonu Beşiktaş oldu. Son haftaya kadar büyük çekişmeye sahne olan Süper Lig'de dün akşam şampiyonluk heyecanı yaşandı. Galatasaray ile aynı puana sahip Beşiktaş averajla şampiyonluğa uzandı.
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1
Büyük heyecanın yaşandığı gecede ünlü isimler takımlarının kupa sevincine ortak oldu. İşte Beşiktaşlı ünlüler ve paylaşımları...
2
AYNUR AYDIN
Biz şampiyon olduk!
3
HAKAN ALTUN
Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur. Biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun. Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı.
4
ARAS BULUT İYNEMLİ
Aklımız, kalbimiz, ruhumuz sizinle
5
BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU
Bir tebriğinizi alırım.
6
DEMET AKALIN
Kalbimi sıkıştıran BeşiktAşk.
7
GÖKHAN TEPE
Oğlum... İlk şampiyonluğun... Hayat gibi Beşiktaş... Son ana kadar pes etme... Bu şampiyonluğu unutma...