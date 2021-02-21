Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ilginç kaza

İstanbul'da sabah saatlerinde iki ilginç kaza meydana geldi. Beşiktaş'ta sürücünün ağaca çarptığı otomobil yan yatarken, Sarıyer'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç aydınlatma direğiyle duvar arasına sıkıştı. Beşiktaş ve Sarıyer'de sabah saatlerinde iki ilginç kaza meydana geldi. İlk kaza, Beşiktaş Tepecik Yolu'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. ALES sınavına giden öğretmen F.Ö.Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.