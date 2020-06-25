Beş farklı kadından toplam 10 çocuk: Ben kalabalık aile severim

ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK Marc Anthony'nin Jennifer Lopez'in ikiz çocukları Max ve Emme'nin babası olduğunu bilmeyen yok. Oysa ünlü şarkıcı toplamda 6 çocuk babası, çocuklarının anneleri de 3 farklı kadın. İkizleri, Jennifer Lopez ile evliliğinden. Eski eşi Dayanara Torres'ten iki tane oğlu var şarkıcının. Debbie Rosado'dan da bir yetişkin kızı ve bir de evlatlık oğlu var.