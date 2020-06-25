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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 11:36,

Beş evlilikten toplam 10 çocuk: Ben kalabalık aile severim

Beş farklı kadından toplamda 10 çocuk sahibi olan ünlüyü biliyor musunuz? Peki ya hangi ünlü her sevgilisinden birer çocuk sahibi oldu.

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1KALABALIK AİLE
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KALABALIK AİLE

İşte yaşadıkları her evlilik ya da ilişkiden çocuk sahibi olan ünlüler.

Backgrid USA

2SADECE İLK EVLİLİĞİNDE ANNE OLMADI
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SADECE İLK EVLİLİĞİNDE ANNE OLMADI

Model Christie Brinkley üç çocuk annesi. Dört kez evlenen model sadece ilk evliliğinde anne olmadı. Onun dışında her evliliğinde birer çocuk dünyaya getirdi.

310 ÇOCUK BABASI
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10 ÇOCUK BABASI

Gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri Eddie Murphy. Ünlü şarkıcının anneleri beş farklı kadın olan toplam 10 çocuğu bulunuyor.

4ESKİ NİŞANLIDAN BİR ESKİ EŞTEN DE BİR ÇOCUK
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ESKİ NİŞANLIDAN BİR ESKİ EŞTEN DE BİR ÇOCUK

Halle Berry eski nişanlısı Gabriel Aubry'den bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eski eşi Olivier Martinez'den de bir oğlu bulunuyor. 

5ÇAPKIN ŞARKICININ DA ÇOK ÇOCUĞU VAR
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ÇAPKIN ŞARKICININ DA ÇOK ÇOCUĞU VAR

Bir dönemin en yakışıklı şarkıcılarından biri olan Julio Iglesias çapkınlığıyla da bilinirdi. Ünlü şarkıcının eski eşi Maria Isabey Breysler Arrastia'dan üç tane çocuğu var. Hollandalı model Miranda Rijnsburger ile birlikteliğinden de beş tane çocuğu bulunuyor.

6ÜÇ EŞTEN ÜÇ ÇOCUK
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ÜÇ EŞTEN ÜÇ ÇOCUK

Kate Winslet bugüne kadar üç kez evlendi ve her evliliğinden birer çocuk sahibi oldu. İlk eşi Jim Tpreapleton'dan bir kızı, yönetmen Sam Mendes'den bir oğlu var. Şu ansi eşi Ned Rocknroll'dan da bir çocuk daha dünyaya getirdi.

7ÜÇ FARKLI İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK
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ÜÇ FARKLI İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK

Kate Hudson ilk bebeğini Chris Robinson ile ilişkisinde dünyaya getirdi. İkinci çocuğunun babası eski sevgilisi Matt Bellamy. Şu an evli olduğu Danny Fujikawa'dan da bir kızı bulunuyor. 

8ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK
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ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK

Marc Anthony'nin Jennifer Lopez'in ikiz çocukları Max ve Emme'nin babası olduğunu bilmeyen yok. Oysa ünlü şarkıcı toplamda 6 çocuk babası, çocuklarının anneleri de 3 farklı kadın. İkizleri, Jennifer Lopez ile evliliğinden. Eski eşi Dayanara Torres'ten iki tane oğlu var şarkıcının. Debbie Rosado'dan da bir yetişkin kızı ve bir de evlatlık oğlu var.

9ONUN DA İKİ FARKLI KADINDAN DÖRT ÇOCUĞU VAR
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ONUN DA İKİ FARKLI KADINDAN DÖRT ÇOCUĞU VAR

Offset'in Cardi B'den dünyaya gelen kızını neredeyse bütün dünya tanıyor. Şarkıcının farklı kadınlardan üç çocuğu daha bulunuyor. Yani Offset dört çocuk babası.

10ALTI ÇOCUĞU VAR
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ALTI ÇOCUĞU VAR

Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerden biri de Pittbull. Model Barbara Alba'dan dünyaya gelen iki çocuğu biliniyor. Bunun dışında farklı kadınlardan 4 çocuğu daha var Pittbull'un. Yani ünlü şarkıcı toplamda altı çocuk babası.

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12İKİ İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK
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İKİ İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK

Tom Brady ile Gisele Bundchen'in evliliğinden iki çocukları bulunuyor. Brady'nin Bridget Moynahan ile ilişkisinden de bir oğlu var.

13İKİ FARKLI İLİŞKİDEN İKİ ÇOCUK
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İKİ FARKLI İLİŞKİDEN İKİ ÇOCUK

Khloe Kardashian'ın eski sevgilisi Tristan Thompson'ın bu ilişkiden bir kızı var. Ondan iki yıl önce de model Jordan Craig'den bir oğlu dünyaya gelmişti.

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