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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 14:51 | 

Beş çocuklu aile gezintiye çıktı

Kısa bir süre önce beşinci bebeklerini kucaklarına alan Alec Baldwin ile eşi Hilaria Baldwin, ailece kumsal gezintisine çıktı.

Splash News, Mega News Agency, Splash News, Instagram

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1AİLE GEZİNTİDE
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AİLE GEZİNTİDE

Eylül ayının ilk günlerinde beşinci ez anne- baba olan Baldwin çifti aralarına yeni katılan oğulları Eduardo Pau Lucas ve diğer dört çocuklarıyla birlikte Hamptons'ta gittikleri plajda görüntülendi.

2BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA
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BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA

Henüz birkaç haftalık olan Eduardo'yu annesi Hilaria kucağında taşırken, büyük kardeşleri Leonardo, Romeo, Rafael ve Carmen babaları Alec Baldwin ve dadılarıyla birlikte yürüyüş yaptı.

3BÜYÜK ÇOCUKLAR BABALARIYLA
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BÜYÜK ÇOCUKLAR BABALARIYLA

62 yaşındaki Baldwin, yürüyüş sırasında büyük çocuklarının yanından ayrılmadı. Arada onlarla şakalaştı.

4EVİN PATRONU ÇOCUKLAR
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EVİN PATRONU ÇOCUKLAR

Kim Basinger ile evliliğinden 24 yaşında Ireland adında bir çocuğu daha bulunan Baldwin bir söyleşisinde evin patronunun çocuklar olduğunu söylemişti.

5ÇOK ZOCUK SEVİYORLAR
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ÇOK ZOCUK SEVİYORLAR

Baldwin, 36 yaşındaki eşi Hilaria'nın ABD'de doğup İspanya'da büyüdüğünü belirterek çok sayıda çocuk sevdiğini de anlatmıştı. Usta oyuncu "İkimiz de çalışıyoruz. Ama eşim dışarıda tüm gün çalışırken bile çocukları yanından ayırmıyor, her şeyleriyle yakından ilgileniyor. Ben de hayatlarını kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum" diye anlatmıştı.

6HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
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HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin, çok sayıda çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirdi.

7ÇOCUKLARIYLA KENDİSİ İLGİLENİYOR
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ÇOCUKLARIYLA KENDİSİ İLGİLENİYOR

Genç kadın evinde bir yardımcısı olmasına rağmen çocuklarının her şeyiyle kendisi ilgilenmeyi tercih ediyor.

8AİLE GENİŞLEDİ
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AİLE GENİŞLEDİ

Hollywood'un emektar oyuncularından 62 yaşındaki Alec Baldwin ile 36 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin, kıza bir süre önce yeni bir erkek bebekle ailelerini biraz daha genişletti.

9SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Beşinci çocuklarına kavuşan çiftin hayatı artık eskisinden daha hareketli. Yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin de yeni hayatından fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

10ÇOKLU GÖREVDE ŞAMPİYONUZ
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ÇOKLU GÖREVDE ŞAMPİYONUZ

Baldwin bir yandan bebeğini emzirirken bir yandan da dişlerini fırçaladı ve o arada da yeni bebeğiyle birlikte bir selfie çekti. Baldwin, bebeğinin doğumundan 3 buçuk gün sonra çektiği bu pozunu "çoklu görevde şampiyonuz" notuyla paylaştı.

11BEBEĞİNİN ADINI DA DUYURDU
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BEBEĞİNİN ADINI DA DUYURDU

Bu arada Baldwin, yeni bebeğinin adının Eduardo Pau Lucas Balwin olduğunu da yine sosyal medya hesabından duyurdu.

12SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Çift yeni bebeğin dünyaya geldiğini geçtiğimiz hafta sosyal medya sayfalarından duyurmuştu.

13YENİ BEBEK AİLEYE KATILDI
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YENİ BEBEK AİLEYE KATILDI

Ünlü oyuncu Alec Baldwin ile yoga eğitmeni olan eli Hilaria Thomas Baldwin'in beşinci bebekleri de dünyaya geldi.

14SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

62 yaşındaki Baldwin'in eşi, 36 yaşındaki Hilaria Baldwin bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram hesabından duyurdu. Beşinci kez anne olan Baldwin, paylaşımına "Dün akşam bir bebeğimiz oldu. O, mükemmel ve daha mutlu olamazdık. İsim için bizi izlemeye devam edin" mesajını yazdı.

15ÇOK ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÜNLÜLER
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ÇOK ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÜNLÜLER

Çiftin Carmen (6), Rafael (5), Leonardo (3) ve Romeo'dan (2) dört tane çocuğu bu.unuyor. Bu erkek bebek Baldwin'in alıncı çocuğu. Aktör Kim Basinger ile olan evliliğinden Ireland adında 24 yaşında bir kız çocuğu babası aynı zamanda.  

Baldwin çifti gösteri dünyasının çok sayıda çocuk sahibi olan tek ünlü ailesi değil. İşte çok sayıda çocuk sahibi olan diğer ünlüler.

16ÜÇ KIZ BİR ERKEK
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ÜÇ KIZ BİR ERKEK

David ve Victoria Beckham gösteri dünyasının çok çocuklu ailelerinden. Onların tam dört çocuğu var.

17KIZ ÇOCUK HAYALLERİYDİ
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KIZ ÇOCUK HAYALLERİYDİ

Çiftin önce üç tane oğlu oldu. Daha sonra Victoria ve David Beckham, bir de kız çocuk sahibi olmak istediler. Böylece en küçük çocukları Harper Seven da aralarına katıldı.

18GENÇ YAŞTA ANNE OLDU
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GENÇ YAŞTA ANNE OLDU

Model Heidi Klum da genç yaşta arka arkaya anne olan ünlülerden.

19DÖRT ÇOCUK ANNESİ
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DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Eski ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi olan Klum daha sonra da şarkıcı Seal ile olan evliliğinden üç çocuk daha dünyaya getirdi.

20ONLAR DA ÇOK ÇOCUK SEVİYOR
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ONLAR DA ÇOK ÇOCUK SEVİYOR

Gösteri dünyasının ünlü Kardashian Jenner ailesinin annesi ve akıl hocası Kris Jenner, en çok çocuk doğuran ünlü annelerden biri. Robert Kardashian ile evliliğinden Kim, Kourtney, Khloe ve Robert adında dört çocuğu var Jenner'ın. Daha sonra evlendiği Bruce Jenner'dan da Kylie ve Kendall adında iki kız çocuk sahibi oldu.

21ANNELERİYLE YARIŞIYORLAR
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ANNELERİYLE YARIŞIYORLAR

Kızları Kim ve Kourtney de çocuk sahibi olma konusunda onunla yarışıyor. Kim Kardashian ve Kanye West'in dört, Kourtney Kardashian'ın da Scott Disick ile ilişkisinden üç tane çocuğu bulunuyor.

22ARKA ARKAYA DOĞUM
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ARKA ARKAYA DOĞUM

Neredeyse ara vermeden çocuk doğuran ünlülerden biri de Kate Middleton. İlk çocuğuru 2015 yılında doğuran Middleton, ikinciyi 2015'te üçüncüyü de 2018'de kucağına aldı.

23BU YÜZDEN YIPRANDI İDDİASI
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BU YÜZDEN YIPRANDI İDDİASI

Middleton'ın bu kadar sık doğum yaptığı için yıprandığını söyleyenler de var.

24KISA ARALARLA ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR
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KISA ARALARLA ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

Futbolcu Peter Crouch ve model eşi Abbey Crouch da arka arkaya bebek sahibi olan ünlülerden.

25DÖRDÜNCÜ BEBEK DE GELDİ
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DÖRDÜNCÜ BEBEK DE GELDİ

Daha önce üç çocuk doğuran Crouch, kısa bir süre önce de dördüncü bebeğini dünyaya getirdi.

26DÖRT ÇOCUKLARI VAR
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DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Aktör Mark Wahlberg'in eşi Rhea Durham, tam dört çocuk annesi.

27HALA FORMUNDA
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HALA FORMUNDA

Ama o da formunu gayet iyi bir şekilde koruyor.

2836 YAŞINDA BEŞ ÇOCUK ANNESİ
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36 YAŞINDA BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Süper Nova lakabıyla tanınan Rus model Natalia Vodianova tam beş çocuk annesi.

29ANNELİĞİ SEVİYOR
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ANNELİĞİ SEVİYOR

İlk evliliğinden üç çocuk sahibi olan Vodianova, ikinci evliliğinden de iki çocuk daha doğurdu. Üstelik ünlü model daha 36 yaşında.

30ONLARIN DA DÖRT ÇOCUĞU VAR
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ONLARIN DA DÖRT ÇOCUĞU VAR

Futbolcu Wayne Rooney'in eşi Coleen henüz 32 yaşında. 2008'de evlenen çiftin tam dört tane çocuğu var.

31KALABALIK AİLE
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KALABALIK AİLE

Rooney çifti de çok çocuk seven ünlülerden.

32ARKA ARKAYA DOĞURDU
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ARKA ARKAYA DOĞURDU

Tori Spelling de gösteri dünyasının en çok çocuk doğuran ünlülerinden biri.

33BEŞ ÇOCUKLARI VAR
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BEŞ ÇOCUKLARI VAR

Spelling tam beş tane çocuk dünyaya getirdi.

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