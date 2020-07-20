Beş ayda forma girdi

Mısırlı- Yunan iş adamı Kerim El Chiaty ile evliliğinden geçtiğimiz şubat ayında ikinci bebeğine de sahip olan Brezilyalı model Ana Beartiz Barros, Mykonos tatilinde görüntülendi.Siyah bir bikini giyen 38 yaşındaki modelin, sadece beş ay içinde eski formuna geri döndüğü görüldü. Çocuklarını babaları ve dadılarıyla bırakan Barros, arkadaşlarıyla uzun uzun yüzdü, sonra da güneşlendi.Ana Beatriz Barros ile Kerim El Chiaty, 2016 yılında Mykonos adasında görkemli bir törenle evlendi. Çift, 2017 yılında Karim Hamed adını verdikleri bebeklerine kavuştu.Ana Beatriz Barros ile Kerim El Chiaty, bu yılın şubat ayında da Alexander Omar adlı ikinci bebeğin aileye katılmasının mutluluğunu yaşadı.Ana Beatriz Barros, birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.. Çift, ikinci bebeklerinin dünyaya gelişini böyle duyurmuştu.