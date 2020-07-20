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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 16:04,

Beş ayda forma girdi

Beş ay önce ikinci bebeğini dünyaya getiren ünlü model, kız arkadaşıyla güneş ve deniz keyfi yaptı.

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1MYKONOS TATİLİ
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MYKONOS TATİLİ

Mısırlı- Yunan iş adamı Kerim El Chiaty ile evliliğinden geçtiğimiz şubat ayında ikinci bebeğine de sahip olan Brezilyalı model Ana Beartiz Barros, Mykonos tatilinde görüntülendi.

2FORMUNA KAVUŞTU
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FORMUNA KAVUŞTU

Siyah bir bikini giyen 38 yaşındaki modelin, sadece beş ay içinde eski formuna geri döndüğü görüldü.

3ÇOCUKLAR YANINDA DEĞİL
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ÇOCUKLAR YANINDA DEĞİL

Çocuklarını babaları ve dadılarıyla bırakan Barros, arkadaşlarıyla uzun uzun yüzdü, sonra da güneşlendi.

4İLK BEBEK 20177DE DOĞDU
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İLK BEBEK 20177DE DOĞDU

Ana Beatriz Barros ile Kerim El Chiaty, 2016 yılında Mykonos adasında görkemli bir törenle evlendi. Çift, 2017 yılında Karim Hamed adını verdikleri bebeklerine kavuştu.

5İKİNCİ ERKEK BEBEK
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İKİNCİ ERKEK BEBEK

Ana Beatriz Barros ile Kerim El Chiaty, bu yılın şubat ayında da Alexander Omar adlı ikinci bebeğin aileye katılmasının mutluluğunu yaşadı.

6ÜNLÜ MARKALARIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ MARKALARIN TANITIM YÜZÜ

Ana Beatriz Barros, birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü olarak görev yapıyor..  

7MUTLU HABERİ BÖYLE VERDİLER
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MUTLU HABERİ BÖYLE VERDİLER

Çift, ikinci bebeklerinin dünyaya gelişini böyle duyurmuştu.

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