Berrak ve Uraz'dan ilk fotoğraf

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Sürpriz aşkın kahramanları Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu ilk kez birlikte görüntülendi.
2
Aşk dedikodularını Instagram hesabında yaptığı bir şarkı paylaşımına Berrak Tüzünataç’ı etiketleyerek doğrulayan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle ilk kez önceki gün Kadıköy’de görüntülendi. Çift, Moda’ya doğru yürürken Güncel Magazin’in objektifine yansıdı.
3
Doğum gününde evlendi
2013 yılında evlendiği meslektaşı Alper Saldıran’dan 2019’da boşanan Pınar Tuncegil, yeniden nikâh masasına oturdu. Tuncegil, yine bir oyuncuyla; Gökçer Genç’le evlendi. Nikâh fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Pınar Tuncegil, o karelerin altına şöyle yazdı: “Bugün doğum günüm. Ve bugün bir aile olduk. Pandemiden dolayı çağıramadıklarımız bize darılmasın.”
4
Aybüke’nin alışveriş filesi
Aybüke Pusat önceki gün Nişantaşı’ndaki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Oyuncunun kolundaki alışveriş filesi ise dikkat çekti. Pusat, basın mensuplarının sorularını ise “Trafiği tıkamayalım şimdi nasıl konuşacağız?” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
5
Sadece aşk olsa yeter
Oyuncu Feyza Çıpa önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Çıpa, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Oyuncu, bir dönem yakın arkadaşı olan Ceren Hindistan’ın çocuk yapma kriterleri hakkında şu açıklamayı yaptı: “Ceren’in düşüncelerine saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Sadece aşk olsa da yeter.”
6
Düğün mayısta
Şarkıcı İdo Tatlıses önceki gün İstinyePark’taydı. Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile düğün tarihini 2 kez ertelemek zorunda kalmıştı. Şarkıcı, muhabirlerin “Düğün tarihi belli oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayının sonunda evleniyoruz. Düğün hazırlıklarına da devam ediyoruz.”
7
Tekneyle toplantıya
Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Anadolu yakasındaki evlerinden tekneyle Bebek iskelesine gelen iki kardeş, fotoğraflarını çeken muhabirlere selam verdi. Hacı ve Hakan Sabancı, bir iş toplantısına yetişmek zorunda oldukları söyleyerek uzaklaştı. (Deniz BOY)
8
Sosyalleşemiyorum
Oyuncu Ekin Türkmen önceki gün aracının içinde Bebek trafiğinde görüntülendi. Türkmen, “Şu pandemi bir geçse her şey güzel olacak. Sosyalleşemiyorum... Şu an sadece işlerle ilgileniyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)
9
Fotoğrafta beni inceltin
Demet Akalın önceki gün İstinyePark’ta arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülendi. Şarkıcı esprili bir şekilde “Uğurlu çantamla alışverişe geldim. Fotoğrafta da beni biraz inceltin” dedi.
10
Çok ayıp artık bunu yapmayın
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti Emirgan’daki La Boom adlı mekandaydı. Çift, yan yana görüntü vermemek için mekanı ayrı ayrı terk etti. Özdemir, çıkışta sadece “İyi akşamlar” demekle yetindi. Sevgilisinden yaklaşık 5 dakika sonra çıkan Koç ise şu açıklamayı yaptı: “Demet ile aynı yerlere gitmiyorduk. O yüzden ayrı ayrı çıktık.” Eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’in kendisini sosyal medyadaki hesaplarından takipten çıkarması hakkındaki sorulara sinirlenen oyuncu, “Çok ayıp artık bu, yapmayın” dedi. (Sayit DURMAZ)
11
Yeni Hande
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hande Demir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkıp mağazaları dolaşan Demir, “Bugünü kendime ayırdım. Birkaç işim vardı, onları tamamladıktan sonra boş vaktimi değerlendirmek istedim. Eksiklerim ve ihtiyaçlarım da vardı, o yüzden alışverişe çıktım” dedi. Demir, yeni imajı ve saç stiliyle dikkat çekti.
12
Panfobik oldum
Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz gün İstinye Park’taydı. Alışveriş değil iş görüşmesi yapmak için AVM’ye geldiğini belirten şarkıcı, pandemi sürecinin kendisinde panfobiye (her şeyden korkma) yol açtığını söyledi:
“Pandemi bende farklı bir durum ortaya çıkardı, panfobik oldum. Her şeyden korkuyorum, kendimden bile tedirgin oluyorum. Dışarı çıkıp eve döndüğümde 1 saat yıkanıyorum. Ellerim dezenfektan ve kolonyadan çatladı. Hiçbir yere dokunamıyorum. Acilen aşı olmak istiyorum.”