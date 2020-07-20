Berrak Tüzünataç'tan sosyal medya ayarı... Jandarma basınca mikrofonu eline aldı!

Instagram’da 500 bin üzerinde takipçisi olan ve yaşamından kesitleri buradan paylaşan Berrak Hanım’ın, insanlara bu ayarı vermesini garipsedim. Ayrıca Covid tehdidinin hâlâ geçmediği aşikâr! Sosyal mesafe konusunda uyarı vermesi gerekirken, tam tersine bunu gizlemek üzere ayar çekmesini daha da garipsedim! Yakışmadı!