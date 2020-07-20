Berrak Tüzünataç'tan sosyal medya ayarı... Jandarma basınca mikrofonu eline aldı!
Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç’ın eğlendiği mekan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle jandarma tarafından basıldı! Tüzünataç, bunun üzerine mikrofonu eline alıp, misafirlere o anları paylaştığı için kızdı.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan ayrıldıktan sonra soluğu Çeşme’de, arkadaşlarının yanında almıştı. Yaklaşık 1 aydır Çeşme’de yakın dostlarıyla tatil yapan Tüzünataç, önceki akşam arkadaşlarıyla Before Sunset Beach’te eğlenirken mekan jandarma ekipleri tarafından basıldı.
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Sebep, mekanın Covid sonrası alınan sosyal mesafe önlemlerine uymamasıydı. Mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçen jandarma, uyarılarını yapıp, mekandan ayrıldı.
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Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp, mekanda eğlenen misafirlere sosyal medya ayarı verdi!
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“Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı” diye soran Tüzünataç, “Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın” dedi. Kısacası, sosyal mesafeye uymuyoruz, bunu ilan etmeyi bırakın demeye getirmiş!
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Instagram’da 500 bin üzerinde takipçisi olan ve yaşamından kesitleri buradan paylaşan Berrak Hanım’ın, insanlara bu ayarı vermesini garipsedim. Ayrıca Covid tehdidinin hâlâ geçmediği aşikâr! Sosyal mesafe konusunda uyarı vermesi gerekirken, tam tersine bunu gizlemek üzere ayar çekmesini daha da garipsedim! Yakışmadı!