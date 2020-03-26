Berrak Tüzünataç'tan samimi açıklamalar: Kıskanç erkeği çekemem

KISKANÇ ERKEĞİ ÇEKEMEM Bir erkekte beni en çok rahatsız eden şey kıskançlıktır. Bu yaşıma gelmişim, dünyanın her yerinde tek başıma bulunmuşum kiminle nasıl sohbet edeceğimi bilirim. O müdahale çok tuhaf ve sınır aşımı gibi geliyor. Bu beni soğutur.