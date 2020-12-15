Berrak Tüzünataç’ın çok konuşulacak pozları

Artık isimlerini eskisi kadar sık duymasak da hatırlarsınız, 2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı.



İşte Berrak Tüzünataç’ın bu yaptığı da biraz onu anımsatıyor.



Femen’in biraz daha güvenli sularda (çünkü sokakta değil, sosyal medyada), biraz daha sınırlı (çünkü tam limitte bir kadraj yapılmış) hali gibi.