Berrak Tüzünataç’ın çok konuşulacak pozları

Berrak Tüzünataç yüzü, boynu, kolları ve göğsünün her yerine çeşitli büyüklüklerde “Bla bla bla” (falan filan) yazarak Instagram’da paylaştı. Kelebek yazarı Savaş Özbey, Tüzünataç'ın fotoğraflarını köşesine taşıdı.
2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı. İşte Berrak Tüzünataç’ın bu yaptığı da biraz onu anımsatıyor.
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Berrak Tüzünataç yüzü, boynu, kolları ve göğsünün her yerine çeşitli büyüklüklerde “Bla bla bla” (falan filan) yazarak Instagram’da paylaştı.
Bir değil, iki değil, peş peşe çok tartışılacak üç kare.
Aslında fotoğraflar öyle bir kadrajlanmış ki derin dekolteli bir kıyafetten fazlası yok.
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Peki neden çok tartışılacak? Çünkü aynı zamanda direkt nüdizme gönderme yapan, çıplaklığı çağrıştıran pozlar.
Paylaşımların altında yaptığı İngilizce açıklamada bunun sanatçı arkadaşları Burcu Karademir ve Esra Gülmen ile yaptığı ortaklaşa bir çalışma olduğunu yazmış.
“Bedenlerimiz üzerinde lüzumlu lüzumsuz konuşmaya hakkınız yok” gibisinden feminist bir mesaj vermeye çalıştığını tahmin ediyorum.
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Artık isimlerini eskisi kadar sık duymasak da hatırlarsınız, 2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı.
İşte Berrak Tüzünataç’ın bu yaptığı da biraz onu anımsatıyor.
Femen’in biraz daha güvenli sularda (çünkü sokakta değil, sosyal medyada), biraz daha sınırlı (çünkü tam limitte bir kadraj yapılmış) hali gibi.
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Sansasyonel mi? Evet.
Dikkat çekici mi? Sonuna kadar.
Ama benim kadın bedenini kullanarak kadın bedeni hakkında mesaj verme ikilemiyle hep bir düz mantık sorunum olageldi.
Orada ince bir espri varsa da bu düz mantık nedeniyle hep ıskalıyorum.
Gelin biz zarfa takılmayalım, mazrufa bakalım. Yani bu işin mesajına.
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Orada da kafam karışık. Madem topluma bir mesaj vermek istiyorsun, açıklamasını niçin İngilizce yapıyorsun?
Acaba biz mi üstümüze alınıyoruz, haybeye havanda su mu dövüyoruz? Belki de mesaj Britanya toplumuna...