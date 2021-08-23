Berrak Tüzünataç'ın Çeşme tatili

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Berrak serin sularda
Berrak Tüzünataç, önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla birlikte bir süre güneşlenen Tüzünataç, ardından tek başına denize girdi. Denizin soğuk gelmesiyle ilk başta zorluk yaşayan oyuncu, ardından kendisini serin sulara bıraktı. Muhabirlerin görüntülemesine aldırış etmeyen Tüzünataç, denizden çıktıktan sonra şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti. (Deniz BOY)
2
Denizde oyun
Esra Akkaya, kardeşi Kaya Akkaya ve eşi Selen Sürel’le önceki gün Bodrum-Ortakent’te görüntülendi. Oğlu Can Alex ile birlikte denize giren oyuncu, onunla denizde oyunlar oynadı. İkilinin keyifli hali objektife de böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)
3
Sandalyeden kalkmadı
Özge Özberk önceki gün Bodrum, Ortakent’teki özel bir sahilde görüntülendi. Oyuncunun oturduğu sandalyeden bir an olsun kalkmaması dikkat çekti. Özberk, arkadaşlarıyla gün boyu sohbet etti. (Umut ÜNVER)
4
Deniz keyfi
Onur Büyüktopçu önceki gün Çeşme’deki The Beach Of Momo’da görüntülendi. Arkadaşlarıyla denize giren oyuncu, hem yüzdü hem de sohbetine devam etti. Büyüktopçu, daha sonra duşunu alıp locasına geçti. (Deniz BOY)
5
Çevre temizliğine katıldı
Gökhan Türkmen önceki gün Anadolu Efes Gönüllüleri ile Bozcaada Beylik Koyu’nda gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde yer aldı. Ünlü şarkıcı, “Festival için geldiğimiz Bozcaada’da bir çöp toplama etkinliği düzenleneceğini duydum. Detayları öğrenince arkadaşlarla birlikte katılmak istedik. Çünkü gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğa ve çevre olacaktır. Çöp toplamaktan çok mutluyum ama çok fazla topladığım için de üzgünüm” dedi.
6
Ben buradayım aklım ise evde
Can Bonomo, önceki akşam Cevahir AVM’de sahneye çıktı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “17 ay aradan sonra tekrar sahnelerdeyiz. Hiç kolay olmadı, bacakları titriyor insanın o kadar zamandan sonra sahneye çıkınca” dedi. 4 ay önce oğlu Roman’ı kucağına alan şarkıcı, baba olmaktan duyduğu mutluluğu da anlattı: “Oğlumu büyütüyorum, çok şükür maşallah. Muazzam bir mutluluk baba olmak. Buraya geldim şimdi ama aklım hâlâ evde.” (Sayit DURMAZ)
7
Aleyna’dan rekor
ALEYNA Tilki’nin yeni şarkısı “Sır”, 24 saatte dünyanın en çok izlenen videosu oldu. En son İngilizce şarkısı “Retrograde” ile uluslararası alanda adını duyuran Tilki, geçtiğimiz günlerde de sözü ve müziği kendisine ait olan “Sır” şarkısını yayınladı. Şarkıya çektiği klibin yönetmenliğini de üstlenen Tilki’nin bu çalışması, 1 günde 1 milyon izlemeye ulaştı. Twitter Trendler listesindeki “müzik” başlığında dünya gündeminde 1 numara olan şarkıcı, “Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Her zaman bambaşka ve kendini yenileyen bir tarzla karşınıza çıkmaktan keyif duyacağım” dedi.
8
Ekibine özel yemek ziyafeti
Tolgahan Sayışman, sahibi olduğu Han Medya’nın ilk projesi “Limit”in setini sık sık ziyaret ediyor. Oyuncu dizinin çekimlerinin yarısının tamamlamasını kutlamak için Dönerci Serkan Usta ile Balıkesir’deki sette yemek ziyafeti verdi. Sayışman önceki akşam gerçekleşen davette oyuncularıyla tek tek ilgilendi. Dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Burcu Binici gibi oyuncular rol alıyor.
9
Estetik yıldızı İstanbul’da
Yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü televizyon yıldızı Jessica Alves önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Alves, modacı Pınar Kerimoğlu’nun sahibi olduğu Lady Estrella mağazasından alışveriş yaptı. Ünlü isim, Amerika’da başlayacak TV programı için de kıyafet siparişi verdiğini söyledi.
10
Çeşme sahnesinde
Burcu Güneş, önceki akşam Reges Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Güneş, sevilen şarkılarını otel misafirlerine özel olarak seslendirdi. Davetliler, şarkıcıyla beraber tüm şarkılara eşlik etti.
11
3 kuşak aynı sahnede
TÜRK pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, önceki akşam Kerki Solfej’in düzenlediği yaz turnesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi’nde müzikseverlerle buluştu. Konserine “Deli Divane” adlı şarkısıyla başlayan Evgin, sevilen şarkılarını gece boyunca söyledi. Konserinin ikinci bölümünde sanatçı, oğlu Murat Evgin’i ve torunu Erem Erol Evgin’i sahneye davet etti. Üç kuşak birlikte sözleri Erol Evgin ve Murat Evgin’e, müziği Murat Evgin’e ait olan “Baba–Oğul” şarkısını seslendirdi.
12
‘yargı’nın Okuma provası
KANAL D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan dizisi “Yargı”nın oyuncuları, okuma provasında buluştu. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönettiği “Yargı” dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının hikâyesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar gibi ünlü oyuncuların da rol aldığı dizi, aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla ekrana taşıyacak.