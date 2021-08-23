Berrak Tüzünataç'ın Çeşme tatili

Aleyna’dan rekor ALEYNA Tilki’nin yeni şarkısı “Sır”, 24 saatte dünyanın en çok izlenen videosu oldu. En son İngilizce şarkısı “Retrograde” ile uluslararası alanda adını duyuran Tilki, geçtiğimiz günlerde de sözü ve müziği kendisine ait olan “Sır” şarkısını yayınladı. Şarkıya çektiği klibin yönetmenliğini de üstlenen Tilki’nin bu çalışması, 1 günde 1 milyon izlemeye ulaştı. Twitter Trendler listesindeki “müzik” başlığında dünya gündeminde 1 numara olan şarkıcı, “Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Her zaman bambaşka ve kendini yenileyen bir tarzla karşınıza çıkmaktan keyif duyacağım” dedi.