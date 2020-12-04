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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 14:20 | 

Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Ali Yörenç alışverişte

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç’in cipiyle market alışverişine çıktı. Eve döndüğünde aracı, kapıda bekleyen Yörenç park etti.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1MARKET ALIŞVERİŞİ
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MARKET ALIŞVERİŞİ

Berk Suyabatmaz’la ilişkisini noktaladıktan sonra senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’le aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, önceki akşam sevgilisinin Bebeköy’deki evindeydi.

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Bir ara Yörenç’in cipiyle market alışverişine çıkan oyuncu, eve sokağa çıkma yasağına yarım saat kala döndü.

3UTANGAÇ ÇİFT
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UTANGAÇ ÇİFT

Ali Yörenç, Berrak Tüzünataç’ı kapıda karşıladı. Sevgilisi araçtan indikten sonra da sürücü koltuğuna oturup cipini park etti.

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Patlayan flaşlar karşısında utangaç tavırlar sergileyen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tüzünataç “Teşekkür ederim” diyerek Yörenç’le beraber eve girdi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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