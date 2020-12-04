Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Ali Yörenç alışverişte

Berk Suyabatmaz’la ilişkisini noktaladıktan sonra senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’le aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, önceki akşam sevgilisinin Bebeköy’deki evindeydi.Bir ara Yörenç’in cipiyle market alışverişine çıkan oyuncu, eve sokağa çıkma yasağına yarım saat kala döndü.Ali Yörenç, Berrak Tüzünataç’ı kapıda karşıladı. Sevgilisi araçtan indikten sonra da sürücü koltuğuna oturup cipini park etti. Patlayan flaşlar karşısında utangaç tavırlar sergileyen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tüzünataç “Teşekkür ederim” diyerek Yörenç’le beraber eve girdi.