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Haber Giriş: 30 Kasım 2021 - 07:32 | 

Berrak Tüzünataç: Türk sinemasına at üstünde girdim

Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizi ve filmlerde izledik hatırlıyor musunuz?

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Berrak Tüzünataç oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. “Organize İşler” filminde mafya babasının sevgilisini oynayan Tüzünataç, at üzerinde göründüğü ilk sahne için, “Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti” dedi.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un “Bize Kaldı” adlı programına konuk oldu. Senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, “Bir hikâyem var. Güvendiğim insanları çok heyecanlandıran bir hikâye. Ancak aynı anda o kadar fazla işle uğraşıyorum ki, tam olarak bitiremedim” dedi.
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Tüzünataç, oyunculuğa nasıl başladığını da anlattı: “İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyordum. Staj için CNN Türk’e gittim. Oradaki İK müdürü annemden, babamdan daha hızlı tanıdı beni, ‘Sanatla ilgili bir bölüme yollayalım kızımızı’ dedi. Ben ekonomiyle ilgili bir bölüme gönderileceğimi sanarken, ‘Afiş’ programına staja yolladı. O sırada BKM bir workshop açmıştı. Ona katıldım. Katılan herkesi ‘Organize İşler’de oynattılar. Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti. Çok şanslı bir başlangıç oldu. Sonra da devamı geldi.”

Tüzünataç, 2005 yapımı “Organize İşler”de mafya babası Müslüm Duralmaz’ın (Cem Yılmaz) sevgilisi Ebru’yu oynamış, ilk sahnesinde at üstünde görünmüştü.
3Bağlanma problemim var

Bağlanma problemim var

Berrak Tüzünataç, kalbinin boş olduğunu söyledi: “Şu an yalnızım. Bir süre single (yalnız) kalma ihtiyacım vardı ve bir türlü kalamıyordum. Kendimle baş başa kalıp işime odaklanmak istiyorum. Benim biraz bağlanma problemim var. Ama her ilişkimi de yoğun yaşarım. Uzun boylu erkek severim. Yetenek de çok çekici bir şey. Mizah da benim için önemli.”
4İŞTE O SAHNE

İŞTE O SAHNE

Berrak Tüzünataç, oyunculuğa 2005 yapımı “Organize İşler” filmiyle başladı. Ata bindiği ilk sahnesinde de Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik ve Erdal Tosun’la kamera karşısına geçti.
5ONLARI İLK NEREDE GÖRDÜK

ONLARI İLK NEREDE GÖRDÜK?

Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz?
6Her şey işte böyle başladı... 24 yaşında ilk ekran tecrübem

Her şey işte böyle başladı... 24 yaşında ilk ekran tecrübem!

Ünlü sunucu Tanem Sivar geçmiş günleri yad etti. Televizyon kariyerine Acun Ilıcalı'nın yanında başlayan Sivar, ekrana çıktığı ilk anın görüntüsünü paylaştı.
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1980 yılında Amerika'da dünyaya gelen Tanem Sivar, San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Türkiye'ye gelen Sivar, 2005 yılında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yla çalışmaya başladı. İlk kez Acun Firar'da programıyla kamera karşısına geçen güzel sunucu çok sayıda başarılı işe imza attı.
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Ünlü sunucu sosyal medya hesabından ilk kez kamera karşısına çıktığı anın görüntüsünü paylaştı. Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a teşekkür eden Sivar, 'Her şey işte böyle başladı... 24 yaşında ilk ekran tecrübem ve bana çok güzel kapılar açan Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a sonsuz teşekkür edesim geldi bu gece... Saç yok, makyaj yok, styling yok, tecrübe yok, sadece çene!' ifadelerini kullandı.

2017 yılında yelken sporcusu Edhem Dirvana ile nikah masasına oturan Tanem Sivar, bir süredir Marmaris'te yaşıyor.
9O Ses Feyyaz

O Ses Feyyaz!

Kanal D’nin iddialı dizisi “Camdaki Kız”da ‘Sedat’ rolünü canlandıran ve başarılı performansıyla son dönemde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasına giren Feyyaz Şerifoğlu’nun ses yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
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Oyuncunun 2013 yılında “O Ses Türkiye”ye katıldığı, yarışmada Murat Boz’u seçerek düello etabına kadar ilerlediği ve sonra elendiği öğrenildi. Şerifoğlu yarışmanın ardından bir süre Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yaptı.
11OYUNCULUK KARİYERİ BAŞLAMAMIŞTI

OYUNCULUK KARİYERİ BAŞLAMAMIŞTI

Birkan Sokullu’nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci’nin “Kutu Kutu” klibinde oynadığı ortaya çıktı.
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birkan Sokullu, 2005 yılında çekilen klipte rol aldığında henüz oyunculuk kariyerine başlamamıştı.
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Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o klipte Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci’nin yatak sahnesi de yer alıyor.
147 YAŞINDA BAŞROL

7 YAŞINDA BAŞROL

Medcezir dizisiyle adını duyuran Miray Daner'in ilk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Miray Daner, YouTube'ta yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlatan Daner, samimi açıklamalarda bulundu.
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İlk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiğini belirten Daner şunları söyledi;

7 yaşımda oyunculuğa başladım. Beni sete annem getirip götürüyordu. Çocuk oyuncu olmak çok acayip bir şey setteyken herkes ‘benimle oyun oynuyor’ diye düşünmüştüm. İlk seçildiğimde o kadar heyecanlanmıştım ki anneme 'Annecim ne kadar para ödememiz gerekiyor' diye sormuştum. Çünkü çocuk aklımla bir şeye sahip olabilmem için bir para vermem gerekiyor diye düşünüyordum. İlk başrolüm ‘Zil Çalınca’ dizisindeydi. Disney Channel kanalında yayınlandı. Kariyerim öyle başladı...
16ZİL ÇALINCA DİZİSİ KONUSU

ZİL ÇALINCA DİZİSİ KONUSU

Zil Çalınca, Disney Channel'ın kendi yapımı, Türk oyuncularla yapılan ilk Türk Disney Channel dizisidir. İlk gösterimini 23 Nisan 2012'de Disney Channel Türkiye'de yapmıştır. Konu olarak bir Lise'de tenefüs arasındaki 5 dakikada neler yapılabileceği anlatılmaktadır.
17İLK ROL ARKADAŞI

İLK ROL ARKADAŞI

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Çağan Irmak imzalı 'Bana Şans Dile' filmi ile izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı film karesi ile kutladı.
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Kocaoğlu, Melisa Sözen'in fotoğrafının altına şu notu düştü:

"İstanbul ilk iş ilk rol arkadaşı,tanımaktan,oynamaktan en mutlu olduğum,güzel kalpli,güzel bakışlı canım kardeşim iyi ki doğdun nice mutlu senelere Melisa Sözen" notu ile paylaştı.
1915 YAŞINDA BEYAZPERDE DE

15 YAŞINDA BEYAZPERDE DE

Usta oyuncu Türkan Şoray sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kariyerinin ilk yıllarına ait bu kareyi paylaşan Şoray altına, 'Yaş 15-16...İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor' notunu düştü.
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1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray ilk olarak 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra birbirinden önemli projelerde yer alan Şoray en son 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisinde rol aldı.
21FİGÜRANDI BAŞROL OLDU

FİGÜRANDI BAŞROL OLDU

Figüran olarak Aşk-ı Memnu setlerinde yer alan Dilara Öztunç, Bir süredir setlerden uzak duruyor. Dilara Öztunç, televizyon tarihine damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da figüranlık yapmış ve 'Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi.' sözleri ile gündemde yer almıştı.
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2019 yılında fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile nikah masasına oturan ve yılın dört mevsimi dünyayı gezen Öztunç, Aşk-ı Memnu macerasını katıldığı programda anlatmıştı...
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Öztunç "Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi. Çok heyecanlandım. Sette karşı karşıya geldiğimizde ise titredim. Kıvanç bendeki gerginliği görünce 'Korkma, rahat ol. Ateşli değil, masum bir şekilde öpeceğim seni. Fark etmeyeceksin bile. İş bu' dedi. Beni o kadar rahatlattı ki ne olduğunu anlamadan sahneyi çektik. Ama büyüsü hala kaldı" demişti...
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Dilara Öztunç ve eşi çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaşıyorlar.
25400 DENEME ÇEKİMİNE GİTTİ

400 DENEME ÇEKİMİNE GİTTİ

Son dönemde yer aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yakışıklı oyuncu karayerinin nasıl başladığını ve ilk filmini anlattı.
26İşte Mert Yazıcıoğlunun açıklamaları;

İşte Mert Yazıcıoğlu'nun açıklamaları;

Lise yıllarımda bir kız arkadaşımın oynadığı dizi setine gitmiştim, orada oyuncu Can Sipahi ile tanıştım. Sete gide gele merak ettim. Can'a 'bu iş nasıl yapılıyor' diye sordum. O da beni kayıtlı olduğu ajansa yazdırdı.

Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım. 'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua' edin dediler bize. Ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu. (gülüyor) Sonra ajans çalışanları 'bir eğitim mi alsan' diye öneride bulundu. Ben de kabul ettim. 'Karagül' dizisine başladım öyle devam ettim.
27İLK FİLM BABAYLA

İLK FİLM BABAYLA

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram sayfasında oğlu Murat ile fotoğrafını paylaştı. Arkın, 1979 yapımı 'Vatandaş Rıza' filmi ile ilgili bir detayı da takipçilerine anlattı...

"Vatandaş Rıza filmini çekeceğim.Anne arıyorum, buluyorum, çocuk arıyor, buluyorum. Ama ikisini bir araya getirince istediğim ana-oğul sıcaklığını göremiyorum. Bir gün eve geldim. Karım, Murat’ı kucağında uyutuyor.Onu öylesine ana gibi, sımsıcak bir merhamet ve şefkatle kucaklamış ki, cennetten bir resim görür gibi oldum."
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"Böylece yine Vatandaş Rıza’ya başladık.Ben köyden gelme biriyim.Karım, oğlum, öylesine büyük ve güzel hayallerle bir gecekonduyu bitirip içine girdik ki, mutluluktan o gece ağladık."
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"Ama bir zenginin oğlu, keyif için gelip yuvamızı yıktı. Çiçeklerimizi, emeğimizi, hayallerimi arabasıyla ezip geçti. Bende hak arama adına Atatürk heykeli önünde açlık grevine başladım.Murat dört yaşında. Aylardan Kasım. Öldüresiye bir soğuk var. Üstelik üç itfaiye arabası su sıkıyor ki, yağmurlu bir gece olsun."
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"Murat, ilk açlık grevine katılan yakınım olacak. Soğuğun tazyikli suyun, yağmuru içinden yürüyüp gelecek. ‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ deyip yanıma oturacak.Yağmurun içinde karanlıkta küçücük bedenini gördüm. Dişleri takırdıyor, titriyordu.‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ dedi. Gelip yanıma oturdu.Gözyaşlarımı tutamadım.Bereket şiddetli yağmur yüzüme vurduğundan ağladığım belli olmuyordu."
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"Bu bir film sahnesi değildi. Murat, küçücük yüreğiyle babadan ayrı kalmanın acısını kavuşmanın mutluluğunu o gece, yağmur altında yanımda yaşıyordu.Bu yüzden hep bizi birbirimizden kimse ayıramaz deriz."
32İLK FİLMDE YILDIZI PARLADI

İLK FİLMDE YILDIZI PARLADI

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı?
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1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasında girmeyi başarmış bir isim...
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'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!
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Türkali fotoğrafı 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştı...
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DENİZ TÜRKALİ
37O KIZ BÜYÜDÜ

O KIZ BÜYÜDÜ

Ekranların en sevilen oyuncularından Burçin Terzioğlu ilk kez kamera karşısına usta oyuncu Şener Şen ile geçti.
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1986 yapımı 'Çıplak Vatandaş' filminde rol alan Terzioğlu, oyunculuğa çocuk yaşında adım attı.
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BURÇİN TERZİOĞLU - 1986 PERİHAN ABLA
40BİLGİ YARIŞMASI ŞÖHRETİ GETİRDİ

BİLGİ YARIŞMASI ŞÖHRETİ GETİRDİ

Aybüke Pusat’ın nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı.

Aybüke Pusat çok başarılı bir balerinken sakatlanınca her şeye küsüp evine kapandı.
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Arkadaşlarının zoruyla katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? İse hayatını değiştirdi.
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YARIŞMAYA GİT!

Onu ekranda görenler güzellik yarışmasına katılması için teşvik etti. O da denileni yaptı. Miss Turkey 2014’e katılıp üçüncü oldu. Ardından da şöhret geldi.
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Pusat, Medcezir, O Hayat Benim, Familya, Söz ve Şahin Tepesi dizilerinde rol aldı.(Günaydın)
44ESKİ EKİP BULUŞTU

ESKİ EKİP BULUŞTU

Demet Sağıroğlu, uzun süren sessizliğini “Açık Çay” adlı single’ıyla bozdu. Şarkıya sürprizli bir de klip çekildi.
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Çekimde Sağıroğlu’na 23 yıl önce “Arnavut Kaldırımı” ve “Aşk Perisi” kliplerinde de rol alan, o dönemin küçük yıldızı Batuhan Aydar eşlik etti.
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Demet Sağıroğlu ve Batuhan Aydar, 23 yıl önce “Arnavut Kaldırımı” klibinde birlikte kamera karşısına geçmişti.
47DİZİLERİN YILDIZ İSMİ

DİZİLERİN YILDIZ İSMİ

Yıllar sonra şöhretin zirvesine çıkacağından habersiz objektiflere poz veren bu delikanlıyı tanıdınız mı?
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Bulduğu her fırsatı arkadaşlarıyla birlikte geçiren bu genç adam, şimdilerde rol aldığı dizi ile milyonlarca eve konuk oluyor...
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Fotoğraftaki kişi 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin Hızır Reis'i Ulaş Tuna Astepe!
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'Karadayı' dizisinde Mahir'in kardeşi 'Orhan' rolüne hayat veren Ulaş Astepe, ilk başrol deneyimini Sen Anlat Karadeniz'de 'Tahir' karakteri ile yaşadı.
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1988 doğumlu oyuncu kadınların yakın markajında!
52İLK KLİP

İLK KLİP

Popçu Gülşen'in şöhret olmadan önce Tulga Aktuğ'un klibinde oynadığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV - INSTAGRAM
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Ünlü popçu 1995 yılında çekilen "Ay Bu Kız Beni Öldürecek" klibi ile şöhret macerasına başladı.
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Geçen 23 yılda, Gülşen kariyerini zirveye çıkarırken, Tulga Aktuğ kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurdu.
55ŞÖHRETİN KAPILARINI ARALADI

ŞÖHRETİN KAPILARINI ARALADI

2011 yılında izleyici ile buluşan 'Kolej Günlüğü' dizisini hatırlayanlar var mı?

Onur, Mert ve Elif'in hikayesini anlatan dizi çok uzun soluklu olmamıştı... Buna rağmen dizi sektörüne iki başarılı isim kazandırdı!
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Dizide Mert karakterine hayat veren Furkan Andıç, 'Tatlı İntikam' dizisi ile şöhretin zirvesine çıktı.
57KENANIN KLİBİ UĞURLU GELDİ

KENAN'IN KLİBİ UĞURLU GELDİ

Tuba Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekor ve Tasarım bölümünde okurken, okulda fotoğraf çeken bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen keşfedilmişti.
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Tuba Büyüküstün’ün de birçok star isim gibi ünlü olmadan figüranlık yaptığı ve kliplerde rol aldığı biliniyor.

Güzel oyuncunun geçmişte klibinde oynadığı isimler arasında en büyük rakibi olarak gösterilen Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun olması ise özellikle dikkat çekiyor.
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Büyüküstün, Kenan Doğulu’nun 2003 yılında piyasaya çıkardığı “Demedi Deme” albümünde yer alan “Tanımamışsın” klibinde rol almış ve güzel oyuncunun sadece birkaç saniye yakın plan görüntüsüne yer verilmişti.
60KARİYERİNE YARDIMCI OYUNCU OLARAK BAŞLADI

KARİYERİNE YARDIMCI OYUNCU OLARAK BAŞLADI

Yayınlandığı dönemde beğeniyle izlenen Huzur Sokağı dizisindeki 'üniversiteli kız'ın kim olduğunu biliyor musunuz?
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O genç kız 1987 doğumlu oyuncu Özge Gürel'den başkası değil!

Lise yıllarında kamera önüne merak saran Gürel, oyunculuk kariyerine tematik kanallarda yayınlanan TV filmlerindeki minik rollerle başladı...
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Kiraz Mevsimi dizisiyle ilk başrolünü alan ve şöhretin zirvesine çıkan Gürel, hayran kitlesini bir hayli arttırdı. Ünlü oyuncu televizyon dünyasının en çok aranan isimlerinden.
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AHMET KURAL - 2007 FİKRİMİN İNCE GÜLÜ
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BERGÜZAR KOREL - 1998 KIRIK HAYATLAR
65
BURCU BİRİCİK - 2007 MAÇOLAR
66
ÇAĞATAY ULUSOY - 2009 ARKA SOKAKLAR
67
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 2002 KOÇUM BENİM
68
ERKAN PETEKKAYA - 1998 GÜZEL GÜNLER
69
KADİR DOĞULU - 2010 KÜÇÜK SIRLAR
70
KENAN İMİRZALIOĞLU - 1998 DELİ YÜREK
71
MURAT YILDIRIM - 1999 AYRILSAK DA BERABERİZ
72
NESLİHAN ATAGÜL - 2006 YAPRAK DÖKÜMÜ
73
SİNEM KOBAL - 2001 DADI
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