Berrak Tüzünataç: Türk sinemasına at üstünde girdim
Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizi ve filmlerde izledik hatırlıyor musunuz?
Berrak Tüzünataç oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. “Organize İşler” filminde mafya babasının sevgilisini oynayan Tüzünataç, at üzerinde göründüğü ilk sahne için, “Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti” dedi.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un “Bize Kaldı” adlı programına konuk oldu. Senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, “Bir hikâyem var. Güvendiğim insanları çok heyecanlandıran bir hikâye. Ancak aynı anda o kadar fazla işle uğraşıyorum ki, tam olarak bitiremedim” dedi.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un “Bize Kaldı” adlı programına konuk oldu. Senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, “Bir hikâyem var. Güvendiğim insanları çok heyecanlandıran bir hikâye. Ancak aynı anda o kadar fazla işle uğraşıyorum ki, tam olarak bitiremedim” dedi.
Tüzünataç, oyunculuğa nasıl başladığını da anlattı: “İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyordum. Staj için CNN Türk’e gittim. Oradaki İK müdürü annemden, babamdan daha hızlı tanıdı beni, ‘Sanatla ilgili bir bölüme yollayalım kızımızı’ dedi. Ben ekonomiyle ilgili bir bölüme gönderileceğimi sanarken, ‘Afiş’ programına staja yolladı. O sırada BKM bir workshop açmıştı. Ona katıldım. Katılan herkesi ‘Organize İşler’de oynattılar. Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti. Çok şanslı bir başlangıç oldu. Sonra da devamı geldi.”
Tüzünataç, 2005 yapımı “Organize İşler”de mafya babası Müslüm Duralmaz’ın (Cem Yılmaz) sevgilisi Ebru’yu oynamış, ilk sahnesinde at üstünde görünmüştü.
Tüzünataç, 2005 yapımı “Organize İşler”de mafya babası Müslüm Duralmaz’ın (Cem Yılmaz) sevgilisi Ebru’yu oynamış, ilk sahnesinde at üstünde görünmüştü.
Bağlanma problemim var
Berrak Tüzünataç, kalbinin boş olduğunu söyledi: “Şu an yalnızım. Bir süre single (yalnız) kalma ihtiyacım vardı ve bir türlü kalamıyordum. Kendimle baş başa kalıp işime odaklanmak istiyorum. Benim biraz bağlanma problemim var. Ama her ilişkimi de yoğun yaşarım. Uzun boylu erkek severim. Yetenek de çok çekici bir şey. Mizah da benim için önemli.”
ONLARI İLK NEREDE GÖRDÜK?
Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz?
1980 yılında Amerika'da dünyaya gelen Tanem Sivar, San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Türkiye'ye gelen Sivar, 2005 yılında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yla çalışmaya başladı. İlk kez Acun Firar'da programıyla kamera karşısına geçen güzel sunucu çok sayıda başarılı işe imza attı.
Ünlü sunucu sosyal medya hesabından ilk kez kamera karşısına çıktığı anın görüntüsünü paylaştı. Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a teşekkür eden Sivar, 'Her şey işte böyle başladı... 24 yaşında ilk ekran tecrübem ve bana çok güzel kapılar açan Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a sonsuz teşekkür edesim geldi bu gece... Saç yok, makyaj yok, styling yok, tecrübe yok, sadece çene!' ifadelerini kullandı.
2017 yılında yelken sporcusu Edhem Dirvana ile nikah masasına oturan Tanem Sivar, bir süredir Marmaris'te yaşıyor.
2017 yılında yelken sporcusu Edhem Dirvana ile nikah masasına oturan Tanem Sivar, bir süredir Marmaris'te yaşıyor.
O Ses Feyyaz!
Kanal D’nin iddialı dizisi “Camdaki Kız”da ‘Sedat’ rolünü canlandıran ve başarılı performansıyla son dönemde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasına giren Feyyaz Şerifoğlu’nun ses yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o klipte Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci’nin yatak sahnesi de yer alıyor.
7 YAŞINDA BAŞROL
Medcezir dizisiyle adını duyuran Miray Daner'in ilk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Miray Daner, YouTube'ta yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlatan Daner, samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Miray Daner, YouTube'ta yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlatan Daner, samimi açıklamalarda bulundu.
İlk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiğini belirten Daner şunları söyledi;
7 yaşımda oyunculuğa başladım. Beni sete annem getirip götürüyordu. Çocuk oyuncu olmak çok acayip bir şey setteyken herkes ‘benimle oyun oynuyor’ diye düşünmüştüm. İlk seçildiğimde o kadar heyecanlanmıştım ki anneme 'Annecim ne kadar para ödememiz gerekiyor' diye sormuştum. Çünkü çocuk aklımla bir şeye sahip olabilmem için bir para vermem gerekiyor diye düşünüyordum. İlk başrolüm ‘Zil Çalınca’ dizisindeydi. Disney Channel kanalında yayınlandı. Kariyerim öyle başladı...
7 yaşımda oyunculuğa başladım. Beni sete annem getirip götürüyordu. Çocuk oyuncu olmak çok acayip bir şey setteyken herkes ‘benimle oyun oynuyor’ diye düşünmüştüm. İlk seçildiğimde o kadar heyecanlanmıştım ki anneme 'Annecim ne kadar para ödememiz gerekiyor' diye sormuştum. Çünkü çocuk aklımla bir şeye sahip olabilmem için bir para vermem gerekiyor diye düşünüyordum. İlk başrolüm ‘Zil Çalınca’ dizisindeydi. Disney Channel kanalında yayınlandı. Kariyerim öyle başladı...
İLK ROL ARKADAŞI
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Çağan Irmak imzalı 'Bana Şans Dile' filmi ile izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı film karesi ile kutladı.
15 YAŞINDA BEYAZPERDE DE
Usta oyuncu Türkan Şoray sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kariyerinin ilk yıllarına ait bu kareyi paylaşan Şoray altına, 'Yaş 15-16...İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor' notunu düştü.
FİGÜRANDI BAŞROL OLDU
Figüran olarak Aşk-ı Memnu setlerinde yer alan Dilara Öztunç, Bir süredir setlerden uzak duruyor. Dilara Öztunç, televizyon tarihine damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da figüranlık yapmış ve 'Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi.' sözleri ile gündemde yer almıştı.
Öztunç "Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi. Çok heyecanlandım. Sette karşı karşıya geldiğimizde ise titredim. Kıvanç bendeki gerginliği görünce 'Korkma, rahat ol. Ateşli değil, masum bir şekilde öpeceğim seni. Fark etmeyeceksin bile. İş bu' dedi. Beni o kadar rahatlattı ki ne olduğunu anlamadan sahneyi çektik. Ama büyüsü hala kaldı" demişti...
400 DENEME ÇEKİMİNE GİTTİ
Son dönemde yer aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yakışıklı oyuncu karayerinin nasıl başladığını ve ilk filmini anlattı.
İşte Mert Yazıcıoğlu'nun açıklamaları;
Lise yıllarımda bir kız arkadaşımın oynadığı dizi setine gitmiştim, orada oyuncu Can Sipahi ile tanıştım. Sete gide gele merak ettim. Can'a 'bu iş nasıl yapılıyor' diye sordum. O da beni kayıtlı olduğu ajansa yazdırdı.
Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım. 'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua' edin dediler bize. Ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu. (gülüyor) Sonra ajans çalışanları 'bir eğitim mi alsan' diye öneride bulundu. Ben de kabul ettim. 'Karagül' dizisine başladım öyle devam ettim.
Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım. 'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua' edin dediler bize. Ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu. (gülüyor) Sonra ajans çalışanları 'bir eğitim mi alsan' diye öneride bulundu. Ben de kabul ettim. 'Karagül' dizisine başladım öyle devam ettim.
İLK FİLM BABAYLA
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram sayfasında oğlu Murat ile fotoğrafını paylaştı. Arkın, 1979 yapımı 'Vatandaş Rıza' filmi ile ilgili bir detayı da takipçilerine anlattı...
"Vatandaş Rıza filmini çekeceğim.Anne arıyorum, buluyorum, çocuk arıyor, buluyorum. Ama ikisini bir araya getirince istediğim ana-oğul sıcaklığını göremiyorum. Bir gün eve geldim. Karım, Murat’ı kucağında uyutuyor.Onu öylesine ana gibi, sımsıcak bir merhamet ve şefkatle kucaklamış ki, cennetten bir resim görür gibi oldum."
"Vatandaş Rıza filmini çekeceğim.Anne arıyorum, buluyorum, çocuk arıyor, buluyorum. Ama ikisini bir araya getirince istediğim ana-oğul sıcaklığını göremiyorum. Bir gün eve geldim. Karım, Murat’ı kucağında uyutuyor.Onu öylesine ana gibi, sımsıcak bir merhamet ve şefkatle kucaklamış ki, cennetten bir resim görür gibi oldum."
"Ama bir zenginin oğlu, keyif için gelip yuvamızı yıktı. Çiçeklerimizi, emeğimizi, hayallerimi arabasıyla ezip geçti. Bende hak arama adına Atatürk heykeli önünde açlık grevine başladım.Murat dört yaşında. Aylardan Kasım. Öldüresiye bir soğuk var. Üstelik üç itfaiye arabası su sıkıyor ki, yağmurlu bir gece olsun."
"Murat, ilk açlık grevine katılan yakınım olacak. Soğuğun tazyikli suyun, yağmuru içinden yürüyüp gelecek. ‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ deyip yanıma oturacak.Yağmurun içinde karanlıkta küçücük bedenini gördüm. Dişleri takırdıyor, titriyordu.‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ dedi. Gelip yanıma oturdu.Gözyaşlarımı tutamadım.Bereket şiddetli yağmur yüzüme vurduğundan ağladığım belli olmuyordu."
"Bu bir film sahnesi değildi. Murat, küçücük yüreğiyle babadan ayrı kalmanın acısını kavuşmanın mutluluğunu o gece, yağmur altında yanımda yaşıyordu.Bu yüzden hep bizi birbirimizden kimse ayıramaz deriz."
ŞÖHRETİN KAPILARINI ARALADI
2011 yılında izleyici ile buluşan 'Kolej Günlüğü' dizisini hatırlayanlar var mı?
Onur, Mert ve Elif'in hikayesini anlatan dizi çok uzun soluklu olmamıştı... Buna rağmen dizi sektörüne iki başarılı isim kazandırdı!
Onur, Mert ve Elif'in hikayesini anlatan dizi çok uzun soluklu olmamıştı... Buna rağmen dizi sektörüne iki başarılı isim kazandırdı!
KENAN'IN KLİBİ UĞURLU GELDİ
Tuba Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekor ve Tasarım bölümünde okurken, okulda fotoğraf çeken bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen keşfedilmişti.
Büyüküstün, Kenan Doğulu’nun 2003 yılında piyasaya çıkardığı “Demedi Deme” albümünde yer alan “Tanımamışsın” klibinde rol almış ve güzel oyuncunun sadece birkaç saniye yakın plan görüntüsüne yer verilmişti.
O genç kız 1987 doğumlu oyuncu Özge Gürel'den başkası değil!
Lise yıllarında kamera önüne merak saran Gürel, oyunculuk kariyerine tematik kanallarda yayınlanan TV filmlerindeki minik rollerle başladı...
Lise yıllarında kamera önüne merak saran Gürel, oyunculuk kariyerine tematik kanallarda yayınlanan TV filmlerindeki minik rollerle başladı...