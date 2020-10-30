Berna Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz hakkında bilgiler
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberi ardından gözler Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a çevrildi. Berna Yılmaz, eşi Mesut YILMAZ'ın Devlet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı yıllarda ( 1983-2002 ) sosyal faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmüştü. Peki, Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz kimdir?
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Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, 11 Temmuz 1953'te Adana'da doğmuştur. Nilüfer Hatun İlkokulu, Şişli Terakki Lisesi, Robert Koleji-Boğaziçi Üniversitesi mezunudur.
Eşi Mesut YILMAZ'ın Devlet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı yıllarda ( 1983-2002 ) sosyal faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmüştür. Dezavantajlı öğrenciler ve engelli bireylere yaptığı maddi ve manevi desteklerle tanınan Berna YILMAZ, Sakarya'da kendi ismini taşıyan bir ilköğretim okulu ve kız öğrenci yurdu yaptırmıştır.
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Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde “Engelli öğrenciler için özel eğitim okulları” kurulmasında maddi ve manevi destek sağlayan Berna YILMAZ, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yardıma ihtiyacı bulunan şubelerine ulaşarak, çocuk yuvalarının iyileştirilmesi adına çeşitli maddi destekler sağlamıştır. Dezavantajlı çocuklara şahsi eğitim bursları vererek, onların eğitimleri önündeki engelleri kaldırmıştır.
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Evli, 2 çocuk annesi ve 2 torun sahibi olan Berna YILMAZ, Türkiye’deki binlerce engellinin ve ailesinin tekerlekli sandalye, ilaç, kira, erzak ve burs ihtiyacı gibi taleplerine destek olan Engelsiz Eğitim Vakfı’nın kurucusudur ve halen Vakfın başkanlığını yürütmektedir. YILMAZ, aynı zamanda İstanbul Kent Üniversitesi mütevelli heyeti başkanıdır.