Berna Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz hakkında bilgiler

Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, 11 Temmuz 1953'te Adana'da doğmuştur. Nilüfer Hatun İlkokulu, Şişli Terakki Lisesi, Robert Koleji-Boğaziçi Üniversitesi mezunudur.



Eşi Mesut YILMAZ'ın Devlet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı yıllarda ( 1983-2002 ) sosyal faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmüştür. Dezavantajlı öğrenciler ve engelli bireylere yaptığı maddi ve manevi desteklerle tanınan Berna YILMAZ, Sakarya'da kendi ismini taşıyan bir ilköğretim okulu ve kız öğrenci yurdu yaptırmıştır.