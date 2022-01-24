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Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Berna sürgün adasına giden ikinci isim oldu

#Berna Keklikler#Survivor Berna#Survıvor

Berna Keklikler, Survivor’da bu hafta sürgün adasına giden ikinci isim oldu. İlk olarak ünlüler takımı yarışmacılarından Mert eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti. Gönüllüler takım yarışmacısı olan Berna merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, Survivor Berna kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/2Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Berna sürgün adasına giden ikinci isim oldu

Survivor Berna Keklikler’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Berna Keklikler bu hafta sürgün adasına giden ikinci isim oldu. Almanya doğumlu olan Survivor Berna, 25 Şubat 1989 doğumlu ve ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmıştır.

2/2BERNA KEKLİKLER KİMDİR

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul’da yaşamakta. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya’da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany’iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk  ve modellik ile uğraşıyor. Sinemaya düşkün bir insan olduğunu ifade eden Berna Kekklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, voleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını ifade ediyor.

Katıldığı yarışma programları ile adını duyuran Berna Keklikler, önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasına katılmıştır. Göz6 yarışmasında birinci olduktan sonra Erdi Ünver ile birlikte Survivor'a gitmeye hak kazanan Berna Keklikler, Survivor'ın 2017 kadrosunda yer almıştı. Yarışmacı FOX TV'de yer alan bir moda programında da boy gösterdi.

Berna Keklikler Survivor 2022'de gönüllüler takımında bulunuyor.

 

 

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