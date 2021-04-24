Berlinli’nin cebine market açtı

Başkent Berlin’de kurulan ‘Bring’ isimli online süper market, müşterilerine 30 dakikada siparişlerini teslim ediyor. Kuruluş aşaması 3 yıl süren, bir ay önce de açılışı gerçekleşen Bring’in kurucusu Türk iş insanı Orhan Mertyüz, kısa sürede Türkiye dahil olmak üzere Avrupa genelinde yeni şubeler açacaklarını söyledi. Almanya çapında kurdukları lojistik ağı ile Liefer24 firması üzerinden 800 araçla Alman Posta İşletmesi’nin (DHL) yanı sıra Amazon, Zalando gibi firmaların da ürün teslimatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Mertyüz ile Bring’i konuştuk.
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1
‘Bring’ online süpermarket fikri nasıl doğdu?
Yaklaşık üç yıl önce ‘Bring’ markasını hayata geçirmeyi planlamıştım. Ancak uluslararası çapta iş yoğunluğum çok fazlaydı. Bir yanda Almanya içinde lojistik olarak Liefer24 firması üzerinden çalışmalarımız sürerken, aynı zamanda ‘MyChauffeur Limuzin’ üzerinden de bin 200 lüks araçla Avrupa çapında hizmet veriyorduk. Sinema oyuncularından müzisyenlere, politikacılardan kadar pek çok tanınmış kişinin seyahat ve transferlerinde VIP kalitesinde hizmet sağlıyorduk. Pandeminin başlamasıyla tüm dünyada adeta hayat durdu. Seyahat kısıtlamaları, beraberinde festival, fuar ve konserlerin de iptal edilmesine neden oldu. Biz de bu dönemde araç sayımızı 400’e düşürdük ve uzun zamandır arka planda çalıştığımız ‘Bring’ markası için ‘İşte şimdi doğru zaman’ dedik.Lojistik firmadan, online markete geçiş fikri çok farklı bir alan olmadı mı sizin için?Evet... Aslında yeni bir alan, ancak bizi burada iddialı yapan nokta, transfer alanında çok başarılı ve yılların deneyimine sahip olmamız. Zaten biz bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar uzanan kısmını, yani lojistik alt yapımızı tamamlamıştık. Buradan hareketle kendi marketimizi kurarak onun üzerinden ürünlerin de satışını gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla özellikle pandemide pek çok firma toptan satışlarını lojistik alana kaydırırken, biz tam tersini yaptık.
2
Bring’in kurulum altyapısı nasıl oluştu?
Altyapı hazırlıklarımız tam üç yıl sürdü. 2007’de Pakistan’da 25 kişiden oluşan ve firmalar için yazılım üreten bir program uygulama şirketi kurarak, dünyada ilk örneklerini hayata geçiren firmalardan biriyiz aynı zamanda. Bu alanda da tecrübelerimiz çok iyi. İlk etapta konsepti oluşturduk, marka ismini ‘Bring’ olarak belirledik ve bu markanın dünya çapında patentini ve internet sayfalarını satın aldık. Bugün itibariyle marka değeri 10 milyon euro, şirket öz sermayesi 100 milyon euro değerindeki Bring’i hayata geçirmiş olduk. İlk etapta Berlin’de bir market 3 depo ile başlayan marketler zinciri hedefimizi Almanya ve Türkiye ile birlikte Avrupa çapında genişleteceğiz.
3
Bu alanda rakipleriniz kimler?
Bizim bu sektörde en büyük rakiplerimiz Gorillas ve Türkiye’den sonra yakında Almanya’da da faaliyete geçecek olan ‘Getir’ firmaları. Ancak bizim burada ortaya çıkan bir farkımız var. Biz sadece depo olarak çalışmıyoruz, servis verdiğimiz tüm şehirlerde amiral gemisi olarak kullanacağımız marketi ve beraberinde 3 depoyu da müşterilerin hizmetine sunuyoruz.
4
Diğer marketlere karşı avantajınız nedir?
6 bin 500 çeşitle piyasaya girdik ve ağustos ayına kadar bu rakamı 10 bine çıkaracağız. Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Çok yeni olduğumuz için müşteriler yeterince tanımıyor. Yine de günlük 500 turla siparişleri teslim ediyoruz. Minimum sipariş sepetinizi 25 euroya doldurabilirsiniz. Siparişin hazırlanması 7 dakika sürüyor. Berlin’in yüzde 80’lik kısmına iki ayrı depo üzerinden 23 dakika gibi kısa bir sürede siparişleri teslim ediyoruz.
5
Ürün çeşitliliğinizde neler var?
Ürünlerin raf kalitesi çok iyi. Tanınmış Türk markalarının yanı sıra Yunan, İtalyan, Rus, Arap kültürlerinin aranan ürünleri satış listemizde yer alıyor. Et reyonumuzda da çok iddialıyız. Meyve ve sebzeler günlük taze olarak servis yapılıyor. Ayrıca bütün ürünlerimizi market fiyatlarıyla aynı rakamda satışa sunuyoruz. Bana göre en güzeli de gece saat 12.00’ye kadar bu ürünleri bizden sipariş edebilirisiniz. ‘Cebinizdeki market’ ‘Bring’ uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz yeterli.Peki Berlinliler neden sizi tercih etsin? Alışveriş süresi hafta sonu 4 kişilik bir ailenin 120 dakika gibi bir zamanını alıyor. Oysa verdiğimiz bu hizmetle size 120 dakikanızı kazandırıyoruz. Siz bu arada sevdiklerinizle kahve içebilir, çocuğunuzla parka gidebilir, pek çok etkinlik yapabilirsiniz. Üstelik bu servisi sizin kapınıza kadar sunuyoruz. Hiçbir şeyi taşımanıza ya da yanlış yere park edip ceza ödemenize de gerek kalmıyor. Berlin’de 130 personel ve 80 aracımızla 30 dakikada hizmet veriyoruz.
6
Türkiye de bu marketler zincirine dahil olacak mı?
Ağustos ayında İzmir’de ilk şubemizi açmayı hedefledik. Ardından her şehirde ortalama 4.5 milyon euroluk yatırım planıyla aktif hale gelmeyi planlıyoruz. İzmir, İstanbul, Antalya başta olmak üzere Bring markası altında organik ve market alışverişi olarak piyasaya girmeye hazırlanıyoruz. Bu noktada farkımız ise biz Avrupa’dan Türkiye’ye gittiğimiz için, İtalya’daki müşterinin rafta satın aldığı ürünü, Antalya ya da Berlin’deki müşteri de satın alabilecek.Organik gıda ürün ihtiyacını nasıl karşılayacaksınız? İzmir Kemalpaşa’da ‘Hazine Organik Food’ olarak da çalışma başlattık. Ana vatanımızın bereketli topraklarında yetişen organik ürünleri dünya pazarına çıkarmak ve onları en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz.
7
Pandemi ekonomik açıdan tüm dünyayı sarsarken, siz gelişmenizi neye bağlıyorsunuz?
Şu anda tüm dünyada bir sistem değişikliğine gidiliyor. Uzmanlar bu dönemi, ‘Ekonomik Devrim Çağı’ olarak adlandırıyor. Dolayısıyla sizin de işletme olarak buna uyum sağlamanız gerekiyor. Doğru ve zamanlı iş yapmak şu anda çok önemli. Bundan sonra hiçbir zaman eskiye dönüş olmayacak. Zaman hızla değişti. Klasik işletme tarzından dijital dünyaya geçiş yapılıyor. ‘Benim restoranım var pandemi bitsin yeniden açarım’ mantığıyla eskisi gibi yol almak artık mümkün görünmüyor. Eskiden yıllık olarak yenilenirdik, şimdi günlük olarak kendimizi güncellememiz gerekiyor. O nedenle Türk insanın pratik, çalışkan ve üretici zekâsıyla daha iyi yol alacağına inanıyorum.
8
Dijital dünyaya geçişte siz ne gibi yenilikler yapacaksınız?
Bazı bölgelerde en geç bu yılın sonuna kadar insansız market denilen ‘otonom’ sistemine geçmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 7/24 alışveriş imkânı olacak. Bu sisteme geçiş yapabilmek Almanya’da biraz zor olacak. Bilindiği gibi Almanya’da çalışma sistemi marketlerin 7/24 hizmet vermesine yasal olarak izin vermiyor. Oysa ben bunu hizmeti kendi personelimle topluma sunabilirim. Bu nedenle de Almanya’da bir dava süreci başlattık ve halen mahkememiz sürüyor. Burada esasen ciddi bir çelişki var. Yemek siparişi vermek isterseniz haftanın 7 günü çalışabiliyorsunuz ama gıda satışı yapmanız yasak. Bu davanın iyi şekilde sonuçlanması da büyük bir başarı ve önemli bir örnek olacak.
9
ORHAN MERTYÜZ KİMDİR?
Almanya’ya, 1980’lerde 11 yaşındayken ailesiyle birlikte gelen Orhan Mertyüz, lise eğitiminin ardından Düsseldorf’da ekonomi üzerine üniversite eğitimini tamamladı. Hürriyet gazetesi 30 yıl önce, Berlin’de henüz 21 yaşındayken 6 ayda 85 ticari taksi ve 200 kişilik personel kapasitesiyle çalışan Orhan Mertyüz’le ‘gelecek vadeden genç girişimci’ olarak haberini yapmıştı.