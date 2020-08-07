Berlin’in ilk sucuk döneri ‘söner’e yoğun ilgi  

Almanya’nın bir döner ülkesi olduğunu belirten Tolga Alan “Almanya’da sucuk döner hiç olmadı. Biz de yeni bir şey yapalım ve sucuk tadında döner satalım dedik” ifadesini kullandı. Yeni ürünleri için “Bizim yaptığımız tam döner değil, tam sucuk da değil” diyen Tolga Alan, o nedenle sucuğun ‘s’ si ile dönerin ‘öner’ini birleştirerek ‘söner’ ismini verdiklerini belirtti.