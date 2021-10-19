Berlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok
İngiltere'nin Birmingham kentindeki Carters of Moseley restoranının Michelin Yıldızı sahibi şefi Brad Carter, Manchester'da "One Star Döner Bar" isimli kendi döner restoranını açtı.
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Berlin'de bir Türk dönercide yediği kebabın tadının damağında kaldığını ve kendisini bu fikre orada yediği dönerin sevk ettiğini belirten Carter, kebabı müşterilerine bir Michelin Yıldızı uzmanlığı ile sunuyor.
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Tamamı Türk pidesi içerisinde servis edilen kebaplar, İngiltere merkezli yüksek kaliteli etlerden yapılıyor. Pide ise Manchester'daki bir Türk fırınından alınıyor.
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Euronews'e konuşan Carter, "Kebaplar, bir kebapta sevdiğiniz her şey... Ancak hepsi de Michelin Yıldızlı restoranımda kullanacağım en iyi Birleşik Krallık etleriyle yapılıyor." diyor.
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DÖNER HAYALİ
Bir dönerci açma fikri, Covid-19'un dünyayı kasıp kavurduğu, restoranların, barların ve tüm eğlence mekanlarının önlemler kapsamında kapatıldığı dönemde paket servisi kebap olarak aklına gelmiş.
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Şef Darter "Eğlenceli bir şeyler yaparak insanların hayatına neşe katmak istedim." ifadesini kullandı.
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Şef Darter, "Arkadaşımın kebap şişini ödünç aldım ve mortadella sosisi sapladım. Fikir son derece popüler oldu ve iki günde 400 porsiyon sattı." diye konuştu.
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Şef Darter konuşmasının devamında şunları söyledi: "Karantina boyunca her hafta cuma ve cumartesi günü 'tıkla al' şeklinde sattık."
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"Sadece mortadella yerine kuzu eti ekledik ve yerel tedarikçileri desteklemek için de büyük miktarlarda satın alarak her hafta eti değiştirdik."
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Beş ay sonra, Carter başarılı bir iş fikri olduğu kanaatine varmış.
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HERKESE KALİTELİ KEBAP
Dünyaca ünlü şefin yaptığı kebapların tanesi 10 Sterlin.
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Amaç herkesin erişebilmesi ve pahalı mekandaki konfor ve tadın yakalanması.
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Carter bu durumu şu sözlerle izah ediyor: "Birinci sınıf restoranlar oldukça ayrıcalıklı olabilir ve olmamalılar."
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"Herkes tarafından erişilebilir de olmalı ve kebaplar bunun bir uzantısı."
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One Star Döner Bar'ın menüsü de Carter'ın parti şehri Berlin'deki çılgın günlerinden ilham alıyor.
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Carter, kendisine ilham veren Berlin merkezli Türk dönercisi Gemüse kebabı şu sözlerle tarif ediyor:
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"En sevdiğim yemek anılarımdan biri, bir Gemüse Kebabı için eksi 12 derece hava koşullarında Berlin'de dört saat kuyrukta beklemekti. Şimdiye kadar yediğim en iyi yemeklerden biriydi. Hala.. Bu güne kadar."
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Eğitiminin tamamen kendi kendini yetiştirmek şeklinde olduğunu belirten Carter, ilk restoranı Carters of Moseley'i ortağı Holly Jackson ile birlikte 2010 yılında açtı.
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Eylül 2015'te Michelin Yıldızı da dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü.
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Geçen hafta açılan 2 bin kişi kapasiteli One Star Döner Bar'ın kebapları da büyük ilgi gördü.
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Carter büyüme fikrine kapılarını kapatmasa da halihazırda şimdiye odaklanmış durumda.
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Brad Carter "Manchester çok enerjik, genç bir şehir ve çok şey oluyor." açıklamasında bulundu.
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Brad Carter, "Burası olmak için doğru yer." sözleriyle şimdilik büyümeyi düşünmediğini ancak daha sonra isim hakkı vermek tarzında açılabileceğini belirtiyor.