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Berksan'ın estetikli son hali ve eski hali gündem oldu! Şarkıcı Berksan kimdir, kaç yaşında?

#Berksan#Berksan Estetik#Berksan Son Hali

Şarkıcı ve ünlü söz yazarı, besteci Berksan son günlerde yüzüne yaptırdığı estetikle gündemde yer alıyor. Yüzünü daha önce Seda Sayan'ın da yaptırdığı 'Fransız askısı' yöntemiyle gerdiren Berksan sosyal medyada olay oldu. 2. Sayfa programına telefon bağlantısıyla katılıp açıklamalarda bulunan Berksan'ın önceki ve estetikli son hali merak konusu oldu. Peki, şarkıcı Berksan kimdir, kaç yaşında? İşte Berksan'ın son hali...

1/3Berksanın estetikli son hali ve eski hali gündem oldu Şarkıcı Berksan kimdir, kaç yaşında

Berksan, ‘Fransız askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Operasyonun ardından Berksan, “Doktorum, yeni yüzümde Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada da çok benzeten olmuş” açıklamasını yapmıştı.

2/3Berksanın estetikli son hali ve eski hali gündem oldu Şarkıcı Berksan kimdir, kaç yaşında

2. Sayfa programına bağlanan Berksan estetik ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Görüntülerin daha çok yeni olduğunu söyleyerek, "Bir süre sonra değişmediğimi, aksine eski Berksan'a kavuştuğumu göreceksiniz. Kilo vermiştim ve görüntümden memnun değildim. Artık halimden çok memnunun, yorumları da gülerek okuyorum" dedi.

3/3ŞARKICI BERKSAN KİMDİR

ŞARKICI BERKSAN KİMDİR?

Berksan Özer 30 Mayıs 1979'da Ankara'da doğmuştur. Berksan müziğe ilkokul üçüncü sınıfta başladı. Babasının Berksan'ın müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi'nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdi. Özgen Gürbüz yönetiminde beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra Tuncay Yalın'dan şan dersleri almaya devam etti. Solo olarak ilk sahne deneyimini Ankara'da Cabere adlı kulüpte gösterdi. Birkaç yıl sonra aynı kulüpte istek üzerine yeniden sahneye çıktı. Bu sırada İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Solo olarak çıktığı o kulüpte Fatoş Çinkitaş'la tanıştı. Bundan iki hafta sonra Metin İlhan'la tanıştı. Albümde bulunan şarkıları hazırladığı süre içerisinde İstanbul'da büyük bir kulüpte vokal olarak çalıştı. 2003 yılı Eylül ayında şarkıcının ilk albümü olan Çilek piyasaya çıktı. 2 klip çekilen "Çilek" albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Çilek" ve "Unutamam" oldu.

Berksan'ın ikinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005'te müzikseverlerle buluştu. Albümde "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Aşka Mahkum" adlı şarkılara klipler çekildi. Kalbime Dönüyorum, albüm ve şarkılarıyla ödüller kazanma alışkanlığı kazanmaya başladı. Albümün çıkış parçası "Tıpış Tıpış", 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.

Berksan ilk single'ı "Öpüşelim Mi?" ile 10 Mayıs 2006'da müzik piyasasına ağırlığını koydu. 3. albümü Bay Bay, 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. İki yıl sonra 9 Şubat 2009 günü Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Albümdeki 6 şarkı ve 4 remiks versiyonunda sözleri Berksan'a aittir. Albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlenmiştir. Albümün ilk klibi "Zaaf"a çekildi.

Sony Music etiketiyle "Ben", "Yok Öyle Dünyam", "Sakin" ve "Yeni Biri" şarkılarını çıkardı.

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