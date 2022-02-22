Berker Güven kimdir, kaç yaşında? Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven’in oynadığı diziler

Berker Güven’in kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler araştırılıyor. Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterine hayat veren Berker Güven’in oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin ve Zalim İstanbul da bulunuyor. Ünlü isim en son Alev Alev dizisinde rol almış ve İskender karakterine hayat vermişti.
Berker Güven, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur. Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.
Berker Güven, 2017 yılında rol aldığı Babam filminde üstün bir oyunculuk performansı göstermiş, zor bir rolün üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.
Başarılı ve genç oyuncu Berker Güven Kanal D dizisi olan Vatanım Sensin’de Filipos’un oğlu, Leon’un kuzeni Aleksi karakteri ile konuşuldu. Şimdi de Kanal D’nin yeni dizisi Zalim İstanbul’da Nedim karakterine hayat verdi.
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Alev Alev dizisinde İskender karakterini canlandırdı.
Ayvalık’ın en varlıklı ailesinin Rüçhan ve Özer’in biricik oğulları. Yurtdışında okuduğu sırada Mine ile tanışmış, ailesinin tüm engellemelerine rağmen onu bırakmamıştır. Türkanla evlenmeye, maddi korkuları sebebiyle göz yummuş ama Türkan’a bir eş olmayacağına söz vermiştir. Onun kalbinin tek sahibi Mine’dir. Ama Somer gün geçtikçe Türkan’ın iyiliğine kayıtsız kalamayacak annesi ve sevgilisinden görmediği anlayışı ve inceliği onda görecektir. Somer, anne gölgesinde büyüyüp sonrasında Mine’nin himayesinde yaşadığını çok geç fark edecektir. Türkan’ın içindeki cevheri gördüğünde belki de çok geç olacaktır.