Berker Başmanav'ın 'MasterChef'te aşk var' sözleri ortalığı karıştırdı! Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı sevgili mi?

Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya’nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı'nın Uğur’un diskalifiye olduğunu açıklaması ve Berker'in 'kavuşmalarına az kaldı' sözleri Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.