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GeriMagazin Berker Başmanav'ın 'MasterChef'te aşk var' sözleri ortalığı karıştırdı! Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı sevgili mi?
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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 13:29 | 

Berker Başmanav'ın 'MasterChef'te aşk var' sözleri ortalığı karıştırdı! Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı sevgili mi?

MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan Berk İlter, YouTube’da yayınlanan ‘Kaybedilenler Kulübü’ programına yarışmadan arkadaşı Tanya Kilitkayalı’yı konuk etti. Birlikte yemek yapan ikili merak edilenleri de anlattı.

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Tanya’nın nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir sözleri kafaları karıştırdı.

İşte Tanya Kilitkayalı’nın açıklamalarından satır başları…

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* Youtube’da program yapmaya düşünmüyorum. Şimdilik planlarım işime yoğunlaşmak.

* Survivor’a katılmayacağım. Çok zor bir yarışma o psikolojiye hazır değilim.

* Yarışmada en sevdiğim arkadaşım Ebru.

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* Favorilerim Ebru ve Uğur ama Serhat finale kadar gider.

* Kıbrıs Kilitkayalı’yım. Köy bizim (Gülüyor)

* Evli değilim, nişanlım vardı anlaşamadık ayrıldık.

* Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın.

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* En büyük hedefim Türk mutfağını daha ileri taşımak. Çalışmalara da başladım. Kitap çıkarmayı düşünüyorum.

* Bundan sonra da öğretmenliğe devam edeceğim.

* MasterChef’e tekrar katılmak isterim.

5MASTERCHEF’TE AŞK VAR
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MASTERCHEF’TE AŞK VAR

Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Berker’den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, ‘MasterChef’te aşk var’ dedi.

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MasterChef yarışmasından elenen Berker, Bartu Küçükçağlayan’ın ‘MasterChef’te aşk var mı?’ sorusuna ‘Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı’ cevabını verdi. Berker’in bu açıklaması olay oldu.

7SÜRPRZİ İKİLİ UĞUR VE TANYA MI
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SÜRPRZİ İKİLİ UĞUR VE TANYA MI?

Berker’in sürpriz aşk açıklaması kısa sürede olay oldu. ‘Kavuşmalarına az kaldı’ sözleri diskalifiye olan Uğur ve Tanya aşk mı yaşıyor sorusunu akıllara getirdi.

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Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya’nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı'nın Uğur’un diskalifiye olduğunu açıklaması ve Berker'in 'kavuşmalarına az kaldı' sözleri Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.

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Tanya yarışmaya katıldığında Ulaş Mullacuma ile nişanlıydı. Çiftin yarışmada devam ederken mi, yoksa yarışmadan sonra mı ayrıldığı merak konusu oldu.

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