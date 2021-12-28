Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe'nin ölümü ardından paylaşımı! Berkcan Güven ve Şahide Türe kimdir?

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

2013 yılında çektiği Vine videolarıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Youtube’a atılan Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Komik ve eğlenceli videolarından sonra son dönemde özellikle yayınladığı şarkı ve müzik parçaları ile tanınmaktadır.



2017 yılındaki “YouTube Benim İşim” dissiyle ve daha sonra paylaştığı “Yeniden” ve “Neresi” gibi şarkılarla popülerliğini artırmıştır. “Yeniden” şarkısının klibinde şarkıcı Aleyna Tilki’yi oynatması dikkat çekti.