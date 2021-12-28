Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe'nin ölümü ardından paylaşımı! Berkcan Güven ve Şahide Türe kimdir?
Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven’in birçok videosunda yer alan anneannesi Şahide Türe'den kötü haber geldi. Sosyal medyada anannesi sayesinde 100 bin takipçiye ulaşan Berkcan Güven'in anannesinin hayatını kaybettiğini, babası Burhan Güven yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Açıklamanın ardından Berkcan Güven de sosyal medya hesabından üzüntüsünü ifade etti. Peki Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Berkcan Güven'in paylaşımı...
Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven anannesi Şahide Türe ile çektikleri videolarla kısa sürede popüler hale gelmişti. Eğlenceli videolarıyla takipçileri tarafından çok sevilen ikiliden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Torunuyla çektiği sevimli videolarla kısa sürede gündem olan Şahide Türe, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Şahide Türe'nin oğlu Burhan Güven'in açıklamasının ardından Berkcan Güven'den de açıklama geldi.Berkcan Güven ve Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Berkcan Güven'in açıklaması...
ŞAHİDE TÜRE ÖLDÜ MÜ?
Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe'nin ölüm haberini oğlu Burhan Güven sosyal medya hesabından, 'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.'' mesajıyla paylaştı.
Berkcan Güven sosyal medya paylaşımında, "Bir nesil senin gidişine üzgün, buruk. Huzurlar içinde uyu canım anannem" açıklamasıyla anannesine veda etti.
ŞAHİDE TÜRE KİMDİR?
Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven'in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı.
BERKCAN GÜVEN KİMDİR?
2013 yılında çektiği Vine videolarıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Youtube’a atılan Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Komik ve eğlenceli videolarından sonra son dönemde özellikle yayınladığı şarkı ve müzik parçaları ile tanınmaktadır.
2017 yılındaki “YouTube Benim İşim” dissiyle ve daha sonra paylaştığı “Yeniden” ve “Neresi” gibi şarkılarla popülerliğini artırmıştır. “Yeniden” şarkısının klibinde şarkıcı Aleyna Tilki’yi oynatması dikkat çekti.
2017 yılındaki “YouTube Benim İşim” dissiyle ve daha sonra paylaştığı “Yeniden” ve “Neresi” gibi şarkılarla popülerliğini artırmıştır. “Yeniden” şarkısının klibinde şarkıcı Aleyna Tilki’yi oynatması dikkat çekti.