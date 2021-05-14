Berkay Şahin ve ailesi tatilde! Lüks villanın günlüğü 25 bin TL...
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Günlüğü 25 bin TL!
Berkay, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira’yla Bodrum’da görüntülendi. 14 villadan oluşan, özel plajlı VİP bölümü seçen şarkıcıya, kızları Arya, Zeynep ve bakıcıları eşlik etti.
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Özlem Ada Şahin şezlongda güneşlenmeyi tercih ederken kızlarını da bakıcısı denize soktu. Ünlü şarkıcı ise arkadaşlarıyla sohbet etti. Lüks villanın günlüğünün 25 bin TL olduğu öğrenildi. (Ali KESER)
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Eğlenceli çift
Oyuncu Anıl İlter, voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız ile çektiği eğlenceli videoyu sosyal medyada paylaştı.
Sevgilisine voleybol eğitmenliği yaptığını söyleyen İlter, voleybol oynadıkları videoya esprili bir not düştü: “Yeni sezon öncesi personel trainer olarak Sinem Yıldız benimle çalışmalara başladı. Türk kadın voleyboluna olan katkılarım bilinsin istedim.”
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Bayram tatili yok
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in başrol oyuncusu Cansu Dere, önceki gün Baltalimanı’nda görüntülendi.
Önce bir eczaneye, ardından veteriner kliniğine giren Cansu Dere, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Biz bayramda da çekimlere devam ediyoruz, o yüzden tatile gitmedim” diyen oyuncu, pandemi için de “Çalıştığım için eve tıkalı kalmadım, pandemiyi de pek hissetmedim” diye konuştu. Cansu Dere, hastanede tedavisi devam eden rol arkadaşı Burak Sergen’le ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Keyfimiz hiç yerinde değil. Mecburen çekimlere devam ediyoruz. O aramıza döndüğünde keyfimiz yerine gelecek inşallah.” (Cenker TEZEL)
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Doğum günü pozu
Demet Özdemir, bir süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç’un yeni yaşını kutladı. Koç’u öperken çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan Özdemir, karenin altına kalp emoji’si koyarak “İyi ki doğdun, hep gül, hep eğlen” notunu düştü.
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Beverly Hills’te spor zamanı
Bir süredir eşi Uğur Akkuş ile Beverly Hills’teki evlerinde kalan Ebru Şallı, oradaki yaşamını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Şallı, önceki gün de spor salonunda verdikleri bu pozu sayfasına ekledi.
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2. aşımı da oldum
Muazzez Ersoy, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Ünlü sanatçı, aşının yapıldığı sırada çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.