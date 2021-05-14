Berkay Şahin ve ailesi tatilde! Lüks villanın günlüğü 25 bin TL...

Bayram tatili yok Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in başrol oyuncusu Cansu Dere, önceki gün Baltalimanı’nda görüntülendi.



Önce bir eczaneye, ardından veteriner kliniğine giren Cansu Dere, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Biz bayramda da çekimlere devam ediyoruz, o yüzden tatile gitmedim” diyen oyuncu, pandemi için de “Çalıştığım için eve tıkalı kalmadım, pandemiyi de pek hissetmedim” diye konuştu. Cansu Dere, hastanede tedavisi devam eden rol arkadaşı Burak Sergen’le ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Keyfimiz hiç yerinde değil. Mecburen çekimlere devam ediyoruz. O aramıza döndüğünde keyfimiz yerine gelecek inşallah.” (Cenker TEZEL)