Berkay: Saçının teli düşse dünyayı yakarım

"Onlara en güzel şekilde bakmakla yükümlüyüz. Benim iki kızım var. Dolayısıyla saçının teli yere düşse dünyayı yakarım. Allah herkese sabır versin. Bununla da ilgili ne yasa çıkacaksa, bizim üzerimize ne düşüyorsa elimizden geleni yaparız”