Berkay: Saçının teli düşse dünyayı yakarım

Çeşme tatili sonrası kızları Arya ve Zeynep Mira’yı rutin kontrole götüren Berkay, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
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Berkay,Pınar Gültekin cinayeti hakkında da konuştu:
“Kadına yapılan en ufak şiddet, kabalık aklına ne geliyorsa hepsinin karşısındayım. Bence hanımefendiler, kadınlar bizlere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir."
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"Onlara en güzel şekilde bakmakla yükümlüyüz. Benim iki kızım var. Dolayısıyla saçının teli yere düşse dünyayı yakarım. Allah herkese sabır versin. Bununla da ilgili ne yasa çıkacaksa, bizim üzerimize ne düşüyorsa elimizden geleni yaparız”