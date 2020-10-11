Berkay kiralık minibüsle geziyor

Şarkıcı, “T” ile belirlenen geçici plaka sayesinde lüks cipini 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye alarak vergi kaçırdığı iddiaları hakkında konuşmak istemediğini belirtip “Arkadaşlar bu konu ile ilgili daha sonra uzun uzun konuşacağız” dedi.