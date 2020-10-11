Berkay kiralık minibüsle geziyor

Şarkıcı, “T” ile belirlenen geçici plaka sayesinde lüks cipini 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye alarak vergi kaçırdığı iddiaları hakkında konuşmak istemediğini belirtip “Arkadaşlar bu konu ile ilgili daha sonra uzun uzun konuşacağız” dedi.
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Berkay’ın lüks cipi yerine kiralık özel bir minibüse binmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı, ‘’Kalabalık olduğumuz için bugün bunu kullanıyoruz’’ dedi.
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Berkay’ın lüks cipine test araçlara ait “T” plakası takarak vergi kaçırdığı iddia edildi.