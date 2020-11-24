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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 11:50 | 

Berkay: 'Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık'

Lüks otomobilleriyle gündeme gelen Berkay yokluk yıllarını anlattı

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2016’da manken Özlem Ada Şahin ile evlenip 2 çocuk sahibi olan Berkay, ‘Radyo Mega’ya çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2 milyon 300 bin liradan aldığı 2 ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon liralık saat, 180 bin liralık motosiklet, 192 bin liralık Maldivler tatili, 7 bin 500 liralık terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay çıkan haberlerden utandığını söyledi.

3Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık
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'Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık'

Berkay sözlerine şöyle devam etti:“Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş 1000 TL’lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık. Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum.”

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