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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 08:38 | 

Berkan-Özgenur Cönger'ün nikahına ünlü isimler akın etti... Düğün pozu!

Menajer Berkan Cönger önceki gün hayatını Özgenur Öztopaloğlu ile birleştirdi. Çiftin düğününe sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Menajer Berkan Cönger önceki gün Özgenur Öztopaloğlu ile Baltalimanı Portaxe’te evlendi.

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Cönger’in nikah şahitliğini menajerliğini yaptığı Deniz Seki, Mustafa Algül, Mertcan Karaoğlu üstlenirken gelinin şahitliğini ise Seda Çinarli, Serpil Öztürk, Ersin Durmuş yaptı.

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Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın kuzeni ve çalışma arkadaşı da olan Cönger’in düğününe Simge Sağın, İrem Derici, Berkay-Özlem Ada Şahin, Gonca Vuslateri, Mehmet Turgut, Polat Yağcı gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.

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Berkay - Berkan-Özgenur Cönger - Özlem Ada Şahin - ÖzgürAras

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Düğüne katılan Deniz Seki ve Simge Sağın bu pozu verdi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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