Berkan-Özgenur Cönger'ün nikahına ünlü isimler akın etti... Düğün pozu!

Menajer Berkan Cönger önceki gün Özgenur Öztopaloğlu ile Baltalimanı Portaxe’te evlendi.
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Cönger’in nikah şahitliğini menajerliğini yaptığı Deniz Seki, Mustafa Algül, Mertcan Karaoğlu üstlenirken gelinin şahitliğini ise Seda Çinarli, Serpil Öztürk, Ersin Durmuş yaptı.
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Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın kuzeni ve çalışma arkadaşı da olan Cönger’in düğününe Simge Sağın, İrem Derici, Berkay-Özlem Ada Şahin, Gonca Vuslateri, Mehmet Turgut, Polat Yağcı gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.
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Berkay - Berkan-Özgenur Cönger - Özlem Ada Şahin - ÖzgürAras
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Düğüne katılan Deniz Seki ve Simge Sağın bu pozu verdi.