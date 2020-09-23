Berkan-Özgenur Cönger'ün nikahına ünlü isimler akın etti... Düğün pozu!

Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın kuzeni ve çalışma arkadaşı da olan Cönger’in düğününe Simge Sağın, İrem Derici, Berkay-Özlem Ada Şahin, Gonca Vuslateri, Mehmet Turgut, Polat Yağcı gibi sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.