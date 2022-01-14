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Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk hakkında bilgiler

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Berkan Karabulut, Survivor All Star'ın yarışmacılarından biri oldu. “Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler” yarışma kadrosuna yedek oyuncular arasında dahil olduktan sonra tutunmayı başaran Berkan Karabulut, başarılı performansıyla ve yüksek enerjisiyle adından söz ettirmişti. Peki, Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk hakkında bilgiler

1/4Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında Survivor Berkanın sevgilisi Lale Onuk hakkında bilgiler

Survivor 2020 ile ismini geniş bir kitleye duyuran Berkan Karabulut, kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun oldu.

2/4Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında Survivor Berkanın sevgilisi Lale Onuk hakkında bilgiler

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. Uzun bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Lale Onuk ile birlikte olan Karabulut, sevgilisiyle çekildiği fotoğraf ve videolara sık sık sosyal medya hesabında yer veriyor.

3/4Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında Survivor Berkanın sevgilisi Lale Onuk hakkında bilgiler

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştı.

4/4Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında Survivor Berkanın sevgilisi Lale Onuk hakkında bilgiler

Berkan Karabulut Survivor All Star'ın başlamasına kısa bir süre kala yaptığı paylaşımda "Hayatımın en büyük dönüm noktalarından birindeydim hayalini kurup yola koyulduğumda. Başlarda büyük hayal kırıklıklarıyla dolu anlarda kendimi şanssız hissedip pes etmenin köşelerinde dolaştığım da oldu, umudumla beraber gururumun kırıldığı anlarım da… Her seferinde alnıma yazdığımı gerçekleştirebilecek gücün hem içimde hem kalbimde mevcut olduğunu hissettim. Çevremde tekrar deneyip hüzünlenmemden korkan dostlarım varken ben her defasında vazgeçmemek için sebepler buldum. Yeri geldi ağırlıkları gögüslemem gerekti, yeri geldi yalnız başıma yürümem gerekti, yeri geldi sessizlik içinde durup düşündüm olduğum yerde… Başarmak için zor olanı yapmaktan başka çaremin olmadığı anlarda kulağımın dibindeki şeytanı değil de kalbimi dinledim hep. Sabret dedim dayan dedim. Hayallerinin peşini bırakma dedim…

Bugün olduğum yere kolay gelmedim. Hayalimin gerçekleşmesi için karşıma çıkabilecek tüm zorluklara hazırım. Hayatın tüm mucizelerine kucak açtım. İnandığım her şey için tekrardan savaşmaya ve kazanmaya gidiyorum.

Biliyorum ki her hikayenin bir sonu vardır. Benim hikayemin sonu aklıma koyduğum gün belliydi. Sadece gerçekleşeceği günü bekliyordu…

İyi dilekleriniz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. #survivorallstar" ifadelerine yer vermişti.

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