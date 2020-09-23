Berk Tanrıverdi stil danışmanı Ceylan Atınç'la gizlice evlenmişti... Para musluğu kapandı!

Ünlü işadamı İbrahim Tanrıverdi ve oğlu Berk Tanrıverdi arasındaki sular durulmuyor...
Ağustos ayında, ailesinin itirazlarına rağmen sevgilisi Ceylan Atınç’la evlenen Berk Tanrıverdi, babasının tepkisiyle karşılaşmıştı.
2
Abone Ol
İddiaya göre aile, Atınç’ın oğullarından yaşça büyük ve bir çocuk sahibi olması nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmıştı.
Ailesinin onay vermemesine rağmen Berk Tanrıverdi, teknede yapılan küçük bir törenle Ceylan Atınç’la evlendi.
Bu gizli nikâha çok sinirlenen İbrahim Tanrıverdi, duyduğuma göre oğlunun hem baba evine hem de şirkete girişini yasaklamış. Her türlü maddi desteği de kesen İbrahim Bey, böylece oğlunu “yanlış” olarak gördüğü evliliğinden vazgeçirmeye çalışıyormuş.
3
Abone Ol
Babasının vetosu karşısında ne yapacağını şaşıran Berk Tanrıverdi ise yeni eşiyle birlikte kendisine ait olan Zincirlikuyu’daki evde yaşamaya başlamış.
Öte yandan moda sektörünün tanınmış isimleri arasında yer alan Ceylan Atınç’ın geçtiğimiz günlerde ünlü bir moda dergisiyle iş görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.
4
Abone Ol
Tam bir Yeşilçam filmine dönüşen olayda bakalım hangisi galip gelecek; aşk mı, para mı?
Bu arada İbrahim Tanrıverdi’nin Berk Tanrıverdi’yle ilişkisini tamamen kestiği, anne Meral Tanrıverdi’nin ise oğluyla gizli gizli görüştüğü söyleniyor.
Ee ne de olsa ana yüreği...
5
Abone Ol
Bu ilişki yürümedi
Akiş Group Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Eyilik’in finans uzmanı Berk Dinçtürk’le evlilik kararı aldığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. 22 Ağustos’ta Four Seasons Bosphorus Hotel’de nikâh masasına oturmayı planlayan çift, birkaç gün kala düğünü iptal etmişti. Herkes düğünün artan koronavirüs vakaları yüzünden iptal edildiğini sanıyordu. Ancak gerçek öyle değilmiş! Çift ilişkilerini yürütemediklerini görünce önce düğünü iptal etmiş, sonrasında da ayrılık kararı almış. 2 yıldır birlikte olan Eyilik ve Dinçtürk, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmış.
6
Abone Ol
Aşk tatilindeler
Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz’a kaptırmış. Bir süredir birlikte olan çift, şimdilerde Marmaris’te baş başa tatil yapıyor.
Bugüne kadar aşk hayatından ziyade müzik kariyeriyle gündeme gelen Faruk Sabancı’nın yine de oldukça dikkatli davrandığı söyleniyor.
Dilay Korkmaz sosyal medya hesabında Marmaris tatilinden fotoğraflar paylaşırken, Faruk Sabancı sessizliğini koruyor. Hatta bir mekanda “yanlışlıkla” çekilen fotoğraflarını duruma hemen müdahale ederek sildirmiş.
7
Abone Ol
Cemiyetin yeni kankaları
Cemiyetin iki ünlü ismi Etel Herman ve Melis Gürsoy yakın arkadaş olmuş.Etel Hanım eşi Rober Baler’den boşanmıştı, Melis Gürsoy’un ise Ali Gürsoy’la boşanma davası devam ediyor. Benzer sorunların birbirine yakınlaştırdığı iki kadın, şu sıralar her yere birlikte gidiyormuş.
Geçtiğimiz günlerde de bir gece kulübünde eğlenen yeni “kanka”ların bu samimiyeti şimdilerde herkesin dilinde...