Berk Tanrıverdi stil danışmanı Ceylan Atınç'la gizlice evlenmişti... Para musluğu kapandı!

İddiaya göre aile, Atınç’ın oğullarından yaşça büyük ve bir çocuk sahibi olması nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmıştı.



Ailesinin onay vermemesine rağmen Berk Tanrıverdi, teknede yapılan küçük bir törenle Ceylan Atınç’la evlendi.



Bu gizli nikâha çok sinirlenen İbrahim Tanrıverdi, duyduğuma göre oğlunun hem baba evine hem de şirkete girişini yasaklamış. Her türlü maddi desteği de kesen İbrahim Bey, böylece oğlunu “yanlış” olarak gördüğü evliliğinden vazgeçirmeye çalışıyormuş.