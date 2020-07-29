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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 07:00,

Berk Oktay’ın ‘Yıldız’ aşkı

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, sürpriz aşkı köşesine taşıdı. Berk Oktay, aşkı kendi camiasında buldu! Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Daha önce bir dizide birlikte rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yıllar sonra ortak arkadaşları Merve Özbey’in doğum günü partisinde bir araya geldi. İki oyuncu arasında başlayan yakınlaşma, kısa sürede aşka dönüştü.

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Sevilen oyuncu Berk Oktay, aşkı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy’da buldu! Daha önce bir projede birlikte rol alan ikili, yıllar sonra ortak arkadaşları şarkıcı Merve Özbey’in doğum günü partisinde bir araya geldi.

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Arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşen iki oyuncu, şimdilerde “birbirlerini tanıma aşamasında”.

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Merve Özbey’in 32’nci yaşı için eşi tarafından evde düzenlenen sürpriz partide yakınlaşan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un mutluluktan ayakları yere değmiyor.

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Bu arada TRT 1’de yayınlanan “Şampiyon” dizisinde Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşan Atiksoy’un, 3 Ağustos’taki final bölümünün ardından tatile çıkacağını da not düşeyim.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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