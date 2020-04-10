Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan kafa karıştıran paylaşım

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay’ın 2 yıl devam eden boşanma davası geçtiğimiz şubat ayında sonuçlandı. Ancak boşanma kararı henüz nüfusa işlenmedi. Şarapçıoğlu da bu yüzden “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?” diye soran takipçisine “Durun daha boşanma kararı kesinleşmedi” yanıtını verdi.