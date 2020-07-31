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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 08:58,

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk fotoğraf

Oyuncu Berk Oktay, aradığı mutluluğu meslektaşında buldu...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Oyuncu sevgililer Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki akşam Arnavutköy’de bir mekanda ilk kez görüntülendi.

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Yeni sevgililerin utangaç tavırları gözden kaçmadı. Çift “Nasıl tanıştınız?” sorusuna “Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey’in doğum günü bizi buluşturdu. Mutluyuz” diye cevap verdi.

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Atiksoy, ise ilk adımı karşılıklı attıklarını söyledi: “Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık.”

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Berk Oktay, sevgilisi ile fotoğrafını "Rabbimin armağanı...Sefa geldin gönlüme." notu ile Instagram'da paylaştı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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