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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 07:00,

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşka geldi

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan ünlü çiftin romantik dakikaları objektife böyle yansıdı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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2016’da evlendiği Merve Şarapçıoğlu’ndan olaylı bir şekilde ayrılan Berk Oktay, boşandıktan kısa süre sonra Yıldız Çağrı Atiksoy’la aşkını ilan etti.

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Atiksoy’la çekilen bir karesini sosyal medyasına “Sefa geldin gönlüme” notuyla yükleyip bu aşkı duyuran oyuncu, şimdilerde sevgilisiyle Çeşme’de tatilde.

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Çift önceki gün ise Fly-Inn Beach’teydi. Birlikte yüzen âşıklar denizde şakalaşırken objektife takıldı.

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Neşeli halleri dikkat çeken Atiksoy ve Oktay, plajda ise romantik dakikalar yaşadı.

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Atiksoy’un sevgilisine sarılarak onu öptüğü o anlar objektife böyle yansıdı. İkili sevgili daha sonra kitap okuyarak güneşlendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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