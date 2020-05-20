Berk Keklik (Überküloz) merak edilenlerini anlattı
İnstagram’da yüklediği videolarla milyonlarca etkileşim alan ‘Überküloz’ ismini kullanan fenomen Berk Keklik hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Tiyatro deyince kendisinde akan suların durduğunu söyleyen Berk Keklik Haluk Bilginer için “O suyu durduran sebeplerden biri” dedi. Bir şeyleri sunabildiğini ve insanların dikkatini çekebildiğini belirten Keklik, “Acun Ilıcalı ile jüri üyeliği yapabileceğini söyledi.
Sosyal medyanın konuştuğu Berk Keklik, kullanıcı adı olarak ‘Überküloz’ ismini kullanıyor. Oyuncu Herman Tommeras ile yaptığı yayınla gündeme gelen Keklik kendisinin çıkış hikayesinde Reynmen’in etkisini ve sonrasında evlerini neden ayırdıklarını anlattı.
2