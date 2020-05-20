Berk Keklik (Überküloz): Acun Ilıcalı ile jüri üyeliği yapmak isterim

Acun Ilıcalı ile jüri üyeliği yapmak isterim. Bir şeyleri sunabildiğimi, insanların dikkatlerini çekebildiğimi düşünüyorum.100 bin takipçim olduğunda Reynmen çektiğim bir videodan sonra bana yazdı. İçeriklerimi çok tatlı bulduğunu söyledi.



Sosyal medya ekibi oluşturmak istediğini söyleyip bunun ilk üyesi sen ol dedi. Sivas’tan o hayal ile İstanbul’a geldim. Çok vizyoner biri…