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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 15:50,

Berk Keklik (Überküloz): Acun Ilıcalı ile jüri üyeliği yapmak isterim

İnstagram’da yüklediği videolarla milyonlarca etkileşim alan ‘Überküloz’ ismini kullanan fenomen Berk Keklik hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Tiyatro deyince kendisinde akan suların durduğunu söyleyen Berk Keklik Haluk Bilginer için “O suyu durduran sebeplerden biri” dedi. Bir şeyleri sunabildiğini ve insanların dikkatini çekebildiğini belirten Keklik, “Acun Ilıcalı ile jüri üyeliği yapabileceğini söyledi.

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Sosyal medyanın konuştuğu Berk Keklik, kullanıcı adı olarak ‘Überküloz’ ismini kullanıyor. Oyuncu Herman Tommeras ile yaptığı yayınla gündeme gelen Keklik kendisinin çıkış hikayesinde Reynmen’in etkisini ve sonrasında evlerini neden ayırdıklarını anlattı.

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İşte röportajdan öne çıkan satırlar;

Biriyle tanışırken çok özel noktalara dikkat ediyorum. Çok önyargılı bir insanım. Çok detaya takılırım.
Tiyatro ile çok ilgilendim. Sivas’taydım. 6 yıl devlet tiyatrolarında yer aldım. Tiyatro deyince akan sular durur ben de… Haluk Bilginer o suyu durduran sebeplerden biri…

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Acun Ilıcalı ile jüri üyeliği yapmak isterim. Bir şeyleri sunabildiğimi, insanların dikkatlerini çekebildiğimi düşünüyorum.100 bin takipçim olduğunda Reynmen çektiğim bir videodan sonra bana yazdı. İçeriklerimi çok tatlı bulduğunu söyledi.

Sosyal medya ekibi oluşturmak istediğini söyleyip bunun ilk üyesi sen ol dedi. Sivas’tan o hayal ile İstanbul’a geldim. Çok vizyoner biri…

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Bülent Ersoy’un sesini Orhan Gencebay’dan daha çok beğeniyorum ama Orhan Gencebay’ın şarkılarını Bülent Ersoy’un şarkılarından daha çok beğeniyorum. Orhan Gencebay demek istiyorum.

İnstagram’da Aleyna Tilki’yi takip ederim.

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