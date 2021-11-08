Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu'nun ayrılığı kısa sürdü: Çok seviyorum!
Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var. Bazı ilişkiler yarım kalsa da, bazıları mutlu sona doğru adım adım ilerliyor. İşte aşklarını Instagram hesaplarında duyurmayı tercih eden ünlüler!
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Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, eylül ayında yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyurmuştu...
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İkili ayrılığa dayanamadı. Aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
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Berk Atan, barışma haberini Selin Yağcıoğlu ile fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düştü.
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Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var.. İşte onlardan bazıları...
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Bir süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte olan Yıldız Çağrı Atiksoy, aşkını sosyal medya sayfasında dile getirdi.
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Berk Oktay ile fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Atiksoy, altına şu notu düştü:
"‘Seninle tüm Dünyamı değiştirmeye hazırım’ dedi.Ben de bir ömür elini bırakmamaya... Ben aşık oldum!"
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Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Bahar Şahin de aşkını sosyal medyada ilan etmişti.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yer alan oyuncu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan Şahin, fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Ancak aşk kısa sürdüi
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Çukur dizisinde 'Cumali' karakterine hayat veren oyuncu Necip Memilli, bir süredir mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşıyordu.
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Necip Memilli, aşkını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla ilan etti.
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Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Memilli, fotoğrafın altına "aşk..." notunu düştü.
Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu ocak ayında nikah masasına oturdu.
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Oyuncu Sermiyan Midyat bir süredir meslektaşı Sevcan Yaşar ile aşk yaşadı...
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Riva'ya giden çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sevcan Yaşar bu fotoğrafın altına "Aile zamanı" notunu düştü.
Çiftin ilişkisi Sevcan Yaşar'ın 'şiddet gördüm' iddiasıyla arşivdeki yerini aldı.
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IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ
Irmak Ünal, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.Ünal, Doğa Hergenç ile ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İkilinin aşkı 1 ayı doldurmadan bitti.
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YUSUF ÇİM - ÖZGE ÖZKAPLAN
Oyuncu Yusuf Çim ve oyuncu Özge Özkaplan arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı. Özge Özkaplan, doğum gününde Yusuf Çim'e olan aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.
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Özkaplan, Instagram hesabından Yusuf Çim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, '1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29’un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki' notunu düştü. Ancak bu aşk da tozlu sayfalarda yerini aldı...
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ÖZGÜ KAYA - BURAK SERDAR ŞANAL
'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.
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Birlikte Paris'e giden çiftten Burak Serdar Şanal, sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şanal, fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Özgü Kaya da benzer bir fotoğrafı sayfasında yayınladı.
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AŞKIM KAPIŞMAK - EVRİM AKIN
Ünlü yazar Aşkım Kapışmak ile güzel oyuncu Evrim Akın aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.Aşkım Kapışmak bu fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki..." notunu düştü. İkilinin aşkı mutlu sona ulaşamadı...