Oyuncu Berk Atan annesiyle yemekte!

Oyuncu Berk Atan önceki gün annesi Hülya Atan ile birlikte Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu, daha sonra yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi. Atan, “Sette Covid-19 virüsüne yakalanan arkadaşımız vardı biz de bir hafta ara verdik. Arkadaşımız sağlığına en kısa sürede kavuşup dönünce yeniden başlayacağız. Bu boşlukta da annem İzmir’den ziyarete geldi. Bir süre benimle kalacak” dedi.İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...Delicesine sevdiği adamla evlenen ve iki çocuk dünyaya getiren Nurten Öztürk, oğullarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.Şovmen Beyaz'ın annesi olan Nurten Hanım magazin basınına da oldukça aşina.Nurten ÖZtürk - Beyazıt ÖztürkAyten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.Ayten İpek - Emrah İpekTürk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses'de bir çok kez annesi ile objektif karşısına geçti.Sanatçı eşi olan Serpil Hanım'ın iki oğlu da babasının yolundan gitti ve müzik piyasasının aranılan isimlerinden oldu.Serpil Doğulu, onlar bana eşimin yadigarı dediği oğulları Ozan ve Kenan Doğulu'yu bir an olsun yalnız bırakmıyor.Serpil Doğulu - Kenan ve Ozan DoğuluBeyazperdeye uzun yıllar emek veren Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu bir oğul dünyaya getirdi.Oğlu için herşeyi göze alacağını söyleyen İlhan, oyuncu Kerem Alışık'ın en büyük destekçisi.Çolpan İlhan - Kerem Alışıkİnci Hanım'ın oğlu da bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren bir isim.İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.Burak Kut - İnci KutMahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.Başarılı sanatçı, Annem şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçti.Mahsun Kırmızıgül - Fahriye BazencirAyla Hanım'ın oğlu yaptığı başarılı programlar ile anılan ünlü bir şovmen.Şöhret Okan Bayülgen ile annesinin ilişkisini etkilemedi.Okan Bayülgen - Ayla Görgünİlk albümü ile müzik listelerini alt-üst eden ünlü popçunun annesini tanımak hiç de zor değil.Oğlunu konserlerinde yalnız bırakmayan Nesrin Hanım, Serdar Ortaç'ın annesi.Serdar Ortaç - Nesrin OrtaçNeşe Hanım'ın oğlu kendisini dünya çapında kanıtlamış bir isim.Megastar Tarkan'ın annesi olan Neşe Tevetoğlu, oğlunu hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.Tarkan - Neşe TevetoğluÜnlü rockçı Teoman annesi Şaziment Hanım ile birlikte.