MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOyuncu Berk Atan annesiyle yemekte!
GeriMagazin Oyuncu Berk Atan annesiyle yemekte!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 07:19 | 

Oyuncu Berk Atan annesiyle yemekte!

İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İzmir’den annem geldi
Abone Olgoogle-news

İzmir’den annem geldi

Oyuncu Berk Atan önceki gün annesi Hülya Atan ile birlikte Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi.

2
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu, daha sonra yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi. Atan, “Sette Covid-19 virüsüne yakalanan arkadaşımız vardı biz de bir hafta ara verdik.

3
Abone Olgoogle-news

Arkadaşımız sağlığına en kısa sürede kavuşup dönünce yeniden başlayacağız. Bu boşlukta da annem İzmir’den ziyarete geldi. Bir süre benimle kalacak” dedi.

4BEN BU ANNENİN OĞLUYUM
Abone Olgoogle-news

"BEN BU ANNENİN OĞLUYUM"

İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

5NURTEN ÖZTÜRK
Abone Olgoogle-news

NURTEN ÖZTÜRK

Delicesine sevdiği adamla evlenen ve iki çocuk dünyaya getiren Nurten Öztürk, oğullarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Şovmen Beyaz'ın annesi olan Nurten Hanım magazin basınına da oldukça aşina.

7
Abone Olgoogle-news

Nurten ÖZtürk - Beyazıt Öztürk

8AYTEN İPEK
Abone Olgoogle-news

AYTEN İPEK

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.

9
Abone Olgoogle-news

Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

10
Abone Olgoogle-news

Ayten İpek - Emrah İpek

11LEYLA TATLI
Abone Olgoogle-news

LEYLA TATLI

Türk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses'de bir çok kez annesi ile objektif karşısına geçti.

12SERPİL DOĞULU
Abone Olgoogle-news

SERPİL DOĞULU

Sanatçı eşi olan Serpil Hanım'ın iki oğlu da babasının yolundan gitti ve müzik piyasasının aranılan isimlerinden oldu.

13
Abone Olgoogle-news

Serpil Doğulu, "onlar bana eşimin yadigarı" dediği oğulları Ozan ve Kenan Doğulu'yu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

14
Abone Olgoogle-news

Serpil Doğulu - Kenan ve Ozan Doğulu

15ÇOLPAN İLHAN
Abone Olgoogle-news

ÇOLPAN İLHAN

Beyazperdeye uzun yıllar emek veren Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu bir oğul dünyaya getirdi.

16
Abone Olgoogle-news

Oğlu için herşeyi göze alacağını söyleyen İlhan, oyuncu Kerem Alışık'ın en büyük destekçisi.

17
Abone Olgoogle-news

Çolpan İlhan - Kerem Alışık

18İNCİ KUT
Abone Olgoogle-news

İNCİ KUT

İnci Hanım'ın oğlu da bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren bir isim.

19
Abone Olgoogle-news

İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

20
Abone Olgoogle-news

Burak Kut - İnci Kut

21FAHRİYE BAZENCİR
Abone Olgoogle-news

FAHRİYE BAZENCİR

Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.

22
Abone Olgoogle-news

Başarılı sanatçı, "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçti.

23
Abone Olgoogle-news

Mahsun Kırmızıgül - Fahriye Bazencir

24AYLA GÖRGÜN
Abone Olgoogle-news

AYLA GÖRGÜN

Ayla Hanım'ın oğlu yaptığı başarılı programlar ile anılan ünlü bir şovmen.

25
Abone Olgoogle-news

Şöhret Okan Bayülgen ile annesinin ilişkisini etkilemedi.

26
Abone Olgoogle-news

Okan Bayülgen - Ayla Görgün

27NESRİN ORTAÇ
Abone Olgoogle-news

NESRİN ORTAÇ

İlk albümü ile müzik listelerini alt-üst eden ünlü popçunun annesini tanımak hiç de zor değil.

28
Abone Olgoogle-news

Oğlunu konserlerinde yalnız bırakmayan Nesrin Hanım, Serdar Ortaç'ın annesi.

29
Abone Olgoogle-news

Serdar Ortaç - Nesrin Ortaç

30NEŞE TEVETOĞLU
Abone Olgoogle-news

NEŞE TEVETOĞLU

Neşe Hanım'ın oğlu kendisini dünya çapında kanıtlamış bir isim.

31
Abone Olgoogle-news

Megastar Tarkan'ın annesi olan Neşe Tevetoğlu, oğlunu hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

32
Abone Olgoogle-news

Tarkan - Neşe Tevetoğlu

33
Abone Olgoogle-news

Ünlü rockçı Teoman annesi Şaziment Hanım ile birlikte.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi