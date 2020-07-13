Bergüzar Korel: Kaygı dolu hamilelik yaşadım

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci oğlu Han’ı doğurmadan önce psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını itiraf etti. Anne adaylarına seslenen oyuncu, “Herhangi bir sebepten büyük stres altında olan canım anne. Bil ki seninle aynı sorunları yaşadım” dedi.
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GEÇTİĞİMİZ mart ayında ikinci oğlu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, sıkıntılı bir hamilelik ve lohusa dönemi geçirdiğini açıkladı.
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Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç’le Bodrum’da tekne tatilinde olan Korel sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, bu karenin altında kaygı dolu günleri nasıl atlattığını anlattı...
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Dayanılmaz acılarım oldu
“İki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezaryen da olabilirdim. Bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. İkinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla bunun fanatizmini ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım. Önemli olan tek şey yavrumu sağlıkla kucağıma almaktı."
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"Doğumdan bir gün sonra ilk koronavirüs vakası açıklandı. Kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdim. Hormonlarmış, psikolojik ve fiziksel sıkıntılarmış hiçbirine katlanma lüksüm olmadı. Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendim de şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi. İçimdeki mucizem.”
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İçinizdeki mucizeye tutunun
Ünlü oyuncu, bebeği hayatta kalması için ilaç alan ya da herhangi bir sebepten büyük stres altında olan annelere yalnız olmadıklarını onlar gibi aynı sorunları yaşadığını belirterek, moral verdi...
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“Sizinle aynı şeyleri yaşadım. Söyleyebileceğim yegane şey; içindeki mucizeye tutunun. Bil ki seni terk etmeyecek, bırakmayacak. Sana kavuşacağı günü aşkla bekliyor. Hep inan, dua et, hisset. Kendine acıma! ‘Niye benim başıma geliyor bu’ deyip kendini aşağı çekme."
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"Unutma; yıllardır beklediğin o gün geldi. Aylar sonra mucizeni kucağına alacaksın. Geçen sene bu zamanlar desteğe, duaya, inanca ihtiyacım olan zamanlardı. Tüm o güzel anneler için kalbimde ve dualarımda yer açtım bilesiniz.”