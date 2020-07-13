Bergüzar Korel: Kaygı dolu hamilelik yaşadım

Dayanılmaz acılarım oldu “İki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezaryen da olabilirdim. Bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. İkinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla bunun fanatizmini ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım. Önemli olan tek şey yavrumu sağlıkla kucağıma almaktı."