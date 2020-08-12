Bergüzar Korel isyan etti: Üzgün ve öfkeliyim

BERGÜZAR Korel, SMA hastası minik bebek Yusuf Ayaz’ın ölüm haberiyle sarsıldı. SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, acı haberi aldıktan sonra duygularını Instagram’da şu sözlerle dile getirdi.
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“O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor."
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"Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye. Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu."
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"Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız? Ne kaybedersiniz? Bu yavruların hayatta kalması bizim elimizde.”
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Bergüzar Korel, yardıma ihtiyaç duyan SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaları Instagram hesabında duyurdu.