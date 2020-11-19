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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 18:27 | 

Bergüzar Korel: Artık hazırım

Geçtiğimiz mart ayında ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla vedalaşmaya karar verdi. Yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla "kilo verme" baskısıyla dalga geçen Korel "Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim" dedi.

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İşte ünlü oyuncunun sözleri:
Artık hazırım.
Kendi istediğim zamanda,kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim.
Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem
Benim yönetimimde ve kontrolümde,hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim.

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Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım.
Keyfimden, zevklerimden ödün vermeden!
Daha fazla hareket, üç öğün,,bolca su,erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum.

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Ben kendimi ancak 9 ay sonra buna hazır hissettim.
Ek gıda ile düzenimizi oturtup emzirme araları açılınca.
Hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyin güzel anneler.
Ne burada bebekleri ile poz verip alt metinden bakın nasıl da zayıfım çatlayın da patlayın diyenlere,ne de çevrenize.

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Sizin vücudunuz.
Sizin keyfiniz.
Canınız ne zaman isterse yavrunuzla aranıza mesafe koymadan, mutlu bir şekilde ister verirsiniz kilolarınızı ister vermezsiniz.Paşa gönlünüz ne isterse o.
Zaman bulur da eğer becerebilirsem bu süreçte işime yarayan önerilerimi de paylaşırım belki sizinle.
Öperim süt kokulu terli yanaklarınızdan.

5KENDİ HABERİNİ YAZMIŞTI
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KENDİ HABERİNİ YAZMIŞTI!

Korel, yaz aylarında sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflarla "kilo verme" baskısıyla dalga geçmiş, kendi haberini yazmıştı...

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Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

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Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler, 'Eski halinden eser yok' demekten kendilerini alamadı.Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim, iyi yazlar olsun...

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