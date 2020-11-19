Bergüzar Korel: Artık hazırım

Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım.

Keyfimden, zevklerimden ödün vermeden!

Daha fazla hareket, üç öğün,,bolca su,erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum.

