Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte hayat öyküsü

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere’ye taşındı.



Lise eğitimine Türkiye’de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere’ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.



İngiltere’de yaşarken tiyatro öğretmeni onu oyunculuğa teşvik etti. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu İngilizce ve Fransızca olarak oynadı. Sadece 11 yaşındayken bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir Türkçe oyunda rol aldı.



Üniversiteye başlamadan önce eğitimine bir sene ara verdi. O sene içerisinde garsonluk ve barmenlik yaptı. İngiltere’de Üniversite ikinci sınıfta eğitim görürken Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi için seçmelere katıldı ve Aylin rolü için seçildi. Bundan ötürü eğitimine ara vermek zorunda kaldı.



İlk Sinema oyunculuğunu İngiltere’de okurken Closer filminde bir striptizciyi canlandırarak yaptı.



Türkiye’deki ilk sinema filmini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la oynadı.



2014’ün Mart ayında Star TV ekranlarında başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber paylaştığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Şura karakteri ile televizyon ekranların dönüş yapmıştır. Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat verdi.



