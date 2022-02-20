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Bergen ne zaman sinemalarda? İşte Bergen filminin vizyon tarihi

#Bergen#Bergen Filmi#Seoanasayfa

"Acıların Kadını" olarak anılan müzisyen ve arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 yıl geçti. Kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran şarkıcı Bergen'in hayatı şimdilerde film oldu. Peki, Bergen ne zaman vizyona girecek?

1/3Bergen ne zaman sinemalarda İşte Bergen filminin vizyon tarihi

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya gelmişti. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, geride unutulmaz şarkılar bıraktı. İşte, Bergen filminin vizyon tarihi...

2/3Bergen ne zaman sinemalarda İşte Bergen filminin vizyon tarihi

Bergen filmi mart ayında izleyici ile buluşacak. Acıların Kadını olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

3/3BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarılacak. 

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