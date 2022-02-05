Bergen filmi ne zaman vizyonda? Meraklan beklenen tarih belli oldu!

Bergen filmi son günlerin en popüler konularından oldu. Eski eşi Halis Serbest, şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürmüştü. Öte yandan meraklan beklenen filmin vizyona çıkış tarihi de belli oldu. İşte, Bergen filminin vizyon tarihi...
Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. Afişi yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Filmde ünlü isim Bergen’e en son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.
Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.