Bergen filmi ne zaman vizyonda? Meraklan beklenen tarih belli oldu!

Bergen filmi son günlerin en popüler konularından oldu. Eski eşi Halis Serbest, şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürmüştü. Öte yandan meraklan beklenen filmin vizyona çıkış tarihi de belli oldu. İşte, Bergen filminin vizyon tarihi...