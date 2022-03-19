Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli? Eser Yenerler'in eşi Berfu Yenerler'in biyografisi

Son günlerde eşi Eser Yenerler ile çektikleri eğlencei videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berfu Yenerler hakkında bilgiler merak ediliyor. Sempatik tavırları ve açık sözlülüğüyle bilinen Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berfu Yenerler biyografisi...
1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla gündeme geldi.
2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yılmaz, 4. güzel olarak dereceye girdi.
Berfu Yenenler, 2015 yılındaki Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler'den 2019 şubat ayında evlilik teklifi aldı.
Ünlü çiftin evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.