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Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli? Eser Yenerler'in eşi Berfu Yenerler'in biyografisi

#Berfu Yenerler#Berfu Yenerler Kimdir#Eser Yenerler'in Eşi Berfu Yenerler

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Berfu Yenerler, eşi Eser Yenerler'le birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Adını ilk olarak Miss Turkey Güzellik yarışmasında duyuran Berfu Yenerler sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bebrfu Yenerler'in biyografisi ve merak edilenler...

1/4Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli Eser Yenerlerin eşi Berfu Yenerlerin biyografisi

Son günlerde eşi Eser Yenerler ile çektikleri eğlencei videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berfu Yenerler hakkında bilgiler merak ediliyor. Sempatik tavırları ve açık sözlülüğüyle bilinen Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berfu Yenerler biyografisi...

2/4BERFU YENERLER KİMDİR

BERFU YENERLER KİMDİR?

1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla gündeme geldi.

3/4Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli Eser Yenerlerin eşi Berfu Yenerlerin biyografisi

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yılmaz, 4. güzel olarak dereceye girdi.

4/4Berfu Yenerler kimdir, kaç yaşında, nereli Eser Yenerlerin eşi Berfu Yenerlerin biyografisi

Berfu Yenenler, 2015 yılındaki Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler'den 2019 şubat ayında evlilik teklifi aldı.

Ünlü çiftin evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.

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#Berfu Yenerler#Berfu Yenerler Kimdir#Eser Yenerler'in Eşi Berfu Yenerler