Berfu Yenenler'den takipçisine cevap: Küçük memelerimle de çok mutluyum!
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler kötü yorum yapan takipçisine cevap: 'Küçük memelerimle çok mutluyum'
Eser ve Berfu Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin fotoğrafının altına 'meme sorunsalı' mesajını yazdı. İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:
Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yapılan yorumlara verdiği cevapla gündem oldu!
Yemek masasının fotoğrafını Instagram yayınlayan Altuğ, takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "O yemeği bulamayanlar Instagram’a da giremiyordur." diye tepkisini dile getirdi.
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